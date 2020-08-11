Türkiye'den Lübnan'a tıbbi yardım
Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Lübnan'a tıbbi yardım malzemelerinin ulaştırılacağını bildirdi.
|11 Ağustos 2020 19:54
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Lübnan'a tıbbi yardım malzemelerinin ulaştırılacağını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemizin yardım elini Lübnan'a ulaştırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan tıbbi yardım malzemeleri ile AFAD personeli TSK'ya ait uçakla Lübnan'a ulaştırılacak" ifadeleri kullanıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Diyarbakır Valisi: Artık hiçbir risk yokmuş gibi devam edemeyiz
11 Ağustos 2020 19:23
|Prof. Dr. Ceyhan: Aşı açıklamalarını temkinli karşılamak lazım
11 Ağustos 2020 19:05
|Virüsle mücadelede en kötü senaryoya hazırız
11 Ağustos 2020 18:05
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
11 Ağustos 2020 16:50
|Düğünde davetlilere Kovid-19 bulaştığı iddiasına açıklama
10 Ağustos 2020 21:26
|60 yaş ve üstü aktif hasta sayısının en yüksek olduğu iki il
10 Ağustos 2020 20:59
|Maskede 'burun' uyarısı: Göz ve ağızdan çok daha tehlikeli
10 Ağustos 2020 17:59
|Karantinadaki anne ve kızı düğüne katıldı, virüs yaydı
10 Ağustos 2020 15:35
|Bir ilin virüs haritası bir ayda bu hale geldi
10 Ağustos 2020 15:14
|7 ilin bazı bölgelerinde karantina kararı alındı
10 Ağustos 2020 13:59