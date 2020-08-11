1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da 1206 Jandarma personelinden Kovid-19 denetimi

İstanbul'da, 1206 Jandarma personelinden oluşan 240 tim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.
 11 Ağustos 2020 20:09
Yazdır
İstanbul'da 1206 Jandarma personelinden Kovid-19 denetimi

İstanbul'da, 1206 Jandarma personelinden oluşan 240 tim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştiriliyor.

Denetimleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy ve mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinden (zabıta, özel güvenlik) oluşturulan ekipler, "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla yapıyor.

Bu kapsamda, İstanbul genelinde 1206 Jandarma personeli, 240 tim şeklinde sorumluluk sahasında denetim yaptı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan timlerin 153'ünün asayiş, 47'sinin trafik, 40'ının da motosikletli asayiş/trafik timi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen hususlar ile İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereğince vatandaşların yoğun olarak kullandığı market, otel, berber, kafeterya, lokanta, tur tekneleri ve plajlarda, sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına uyulup uyulmadığının kontrolünü gerçekleştirdi. Kurallara uymayan iş yeri sahipleri ve vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, "Kontrollü Sosyal Hayat" sürecinde, koronavirüsle mücadelenin etkin olarak yürütülmesi maksadıyla bütün birimlerin katılımıyla her alanda müşterek denetimleri aralıksız sürdürecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eskişehirli Örümcek Adam'dan 'maskeni tak, kahraman ol' çağrısı
11 Ağustos 2020 11:19		 Gök taşı yağmuru başlıyor
10 Ağustos 2020 10:55
Şehit polis Adem Keskin son yolculuğuna uğurlandı
09 Ağustos 2020 16:26		 Bu ülkede 100 gündür koronavirüs vakası yok
09 Ağustos 2020 14:35
İstanbul'da nikah salonlarında denetim
08 Ağustos 2020 13:48		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'dan umutlu haber
03 Ağustos 2020 11:08
Tepki çeken görüntünün ardından Vali açıklama yaptı
02 Ağustos 2020 16:20		 Siyasi partiler videokonferans aracılığıyla bayramlaştı
01 Ağustos 2020 12:50
İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 57'lere düştü
01 Ağustos 2020 11:54		 Aç kalan tilki piknikçilerin masasına konuk oldu
01 Ağustos 2020 10:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:54 - Vali balkonda oturan kadınları uyardı: 'Aman dikkat edin'21:52 - İTÜ Rektörü: Büyük üniversitelerde okumak farkındalık yaratıyor21:51 - Geleceğin bilgisayar mühendislerine burs desteği21:48 - Bakan Koca'dan saldırıya uğrayan sağlık çalışanına destek:21:39 - İnternet ilanıyla korsan taksicilik21:30 - Yunan sahil güvenliği tekneye ateş açtı: 3 yaralı
21:13 - Prof. Özlü'den vakalarla ilgili açıklama: Endişe verici21:11 - MEB'den okulların açılışına yönelik 'nihai aşama' açıklaması21:09 - Muharrem İnce: Şimdilik parti kurma fikrim yok21:07 - Mahfi Eğilmez: Altını, Putin'in aşı açıklaması düşürdü21:05 - Acı haberi Vali açıkladı, yangında 5 kişi hayatını kaybetti21:04 - Bitlis'te bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı
21:01 - MSB: 'Mavi Vatan'ı korumakta kararlıyız21:00 - Tunceli'de 'İl Salgın Denetim Merkezi' oluşturulacak20:59 - Ankara Büyükşehir, itfaiye eri alım sonuçlarını açıkladı20:45 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri20:14 - Son üç günde en çok hasta görülen 5 il
20:09 - İstanbul'da 1206 Jandarma personelinden Kovid-19 denetimi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Altın fiyatlarında sert düşüş
Bilim Kurulu Üyesi: Aile içinde teması kesin
Son üç günde en çok hasta görülen 5 il
Sınavlı okulların tamamı doldu
MEB'den okulların açılışına yönelik 'nihai aşama' açıklaması
YÖK, bu alıma da soruşturma başlatmalı! Sınavı, kadronun ilan edildiği bölüm başkanının eşi kazandı
Milli koronavirüs aşısı için net tarih verildi
Memurlar.net gündeme getirdi... Eşini kadroya almaya çalışan bölüm başkanına soruşturma açıldı
Pamukkale'de, rektörlüğe vekaleten atanan isim belli oldu
SONAR, yaptığı son anket sonuçlarını açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
masterchef barbaros 1
sürekli vatandaştan tasarruf yapması istenmesi 2
cumhur ittifakının iyi parti'yi de ittifaka dahil etme isteği 3
selin sayek böke 1
alpaslan öztürk 2
önce abd'nin ihtiyacı,sonra diğer ülkeler 2
10.08.2020 hakkari'de 2 polisimizin şehit olması 3
okulların açılması kararının valiliklere bırakılması 1
palmeiras 1
corona virüs vaka sayısı 2
SON İLANLAR
Güzelyurt Belediyesi Memur Alacak
Kozaklı Belediyesi 3 Memur Alacak
Dicle Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bereketli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Orbel Geçici 16 İşçi Alacak
Kars Beltaş 3 İşçi Alacak
İstanbul İston 6 İşçi Alacak
Giresun Alucra Belediyesi 2 İşçi Alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam