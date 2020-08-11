İstanbul'da 1206 Jandarma personelinden Kovid-19 denetimi

İstanbul'da, 1206 Jandarma personelinden oluşan 240 tim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştiriliyor.

Denetimleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy ve mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinden (zabıta, özel güvenlik) oluşturulan ekipler, "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla yapıyor.

Bu kapsamda, İstanbul genelinde 1206 Jandarma personeli, 240 tim şeklinde sorumluluk sahasında denetim yaptı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan timlerin 153'ünün asayiş, 47'sinin trafik, 40'ının da motosikletli asayiş/trafik timi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen hususlar ile İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereğince vatandaşların yoğun olarak kullandığı market, otel, berber, kafeterya, lokanta, tur tekneleri ve plajlarda, sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına uyulup uyulmadığının kontrolünü gerçekleştirdi. Kurallara uymayan iş yeri sahipleri ve vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, "Kontrollü Sosyal Hayat" sürecinde, koronavirüsle mücadelenin etkin olarak yürütülmesi maksadıyla bütün birimlerin katılımıyla her alanda müşterek denetimleri aralıksız sürdürecek.