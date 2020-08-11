Ankara Büyükşehir, itfaiye eri alım sonuçlarını açıkladı

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI NAKİLLERİ AÇIKLADI AMA SONUÇLAR ŞAHSEN ÖĞRENİLEBİLECEK Gençlik ve Spor Bakanlığı, kurum içi atama, yer değiştirme ve nakilleri açıkladı. Yapılan açıklamada, sonuçların şahsen öğrenilebileceği belirtildi.