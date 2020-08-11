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Ankara Büyükşehir, itfaiye eri alım sonuçlarını açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alım sonuçlarını açıkladı
 11 Ağustos 2020 20:59
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, itfaiye bölümünden mezun olanlar arasından aldığı itfaiye eri alım sonuçlarını açıkladı. Tıklayınız.

Ancak büyükşehir belediyesi, kazanan adayların KPSS puanlarını değil başarı puanlarını açıklamıştır. Sözlü sınava, KPSS puanı en yüksek beş katı aday katılmıştı. Başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü/uygulamalı sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak hesaplanmaktadır.

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