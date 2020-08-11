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Tunceli'de 'İl Salgın Denetim Merkezi' oluşturulacak

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede "İl Salgın Denetim Merkezi" oluşturulacak.
 11 Ağustos 2020 21:00
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Tunceli'de 'İl Salgın Denetim Merkezi' oluşturulacak

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede "İl Salgın Denetim Merkezi" oluşturulacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Kovid-19 kapsamında bazı ek tedbir kararları aldı.

Oy birliğiyle alınan kararlara göre, Valilik bünyesinde salgın denetim faaliyetlerinin tek elden eş güdümünü ve yönetimini sağlayan "İl Salgın Denetim Merkezi" kurulacak.

Denetim ekiplerince, evlerinde izolasyona tabi tutulanların özellikle ilk 7 gün içinde şartlara uyup uymadığı birebir takip edilecek. Merkez tarafından bu kişilerin 14 günlük süre boyunca denetlenmesi sağlanacak.

İl bazında hasta, yatan ve ağır hasta, izolasyonda bulunan kişi sayısındaki değişim takip edilerek artış ve azalışlara göre gerekli tedbirler alınacak. Günlük ve haftalık artış oranları yüksek seyreden bölgelerde ilave tedbirler ve denetim faaliyetleri en üst seviyede uygulanacak.

Hastalığın erken dönemde tespiti ve izolasyon sürecinin başlatılabilmesi için vatandaşların ilk belirtileri hissettikleri anda sağlık kuruluşlarına başvurmaları yönünde bilgilendirilmeler yapılacak.

Düğün, nişan, sünnet ve benzeri organizasyonlarda maske kullanımı ile sosyal mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara müsaade edilmeyecek.

Taziyeevlerindeki kabül yasağı sürecek. Cenaze sahiplerinin evlerinde, işletmelerinde ve açık alanlarda taziye kabullerinin kısıtlanmasına devam edilecek.

Denetlenen iş yerleri, şehir içi toplu taşıma araçları, ticari taksiler ve kişilerin isim, adres, zaman ve diğer bilgilerinin kaydedileceği merkezi bir veri tabanı oluşturulması sağlanacak.

Ekipler tarafından yapılacak denetimlerde birinci ihlalde uyarı, ikincide idari para cezası, üçüncüde 1 gün, dördüncüde 3 gün faaliyet durdurma cezaları uygulanacak.

Tedbirlere riayet edilip edilmediğini belirlemek üzere uyarıcı ve uzman denetim ekipleri dışında da sivil personel veya sivil kıyafetli resmi görevliler kontroller yapacak.

İş yerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde "Hayat eve sığar" güvenli alan sisteminin kullanımının yaygınlaştırılması ve vatandaşların sistem üzerinden gelen, salgın kurallarına uyumu değerlendiren geri bildirimlerine göre denetimlerin yoğunlaştırılması sağlanacak.

Art arda yapılan üç denetim sonucunda, Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetim ve Çalışma Rehberi ile denetim formlarında belirtilen kurallara uyduğu tespit edilen iş yerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari taksilere güvenli alan logosu verilecek.

Herhangi bir zorunluluk taşımayan, eğlence amacıyla düzenlenecek her türlü festival talebine, salgın süreci göz önünde bulundurularak izin verilmeyecek.

Anadolu Ajansı
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