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Mahfi Eğilmez: Altını, Putin'in aşı açıklaması düşürdü

Ekonomist Mahfi Eğilmez, Rus lider Putin'in "Aşı bulduk" açıklamasının altın fiyatlarını düşürdüğünü belirtti.
 11 Ağustos 2020 21:07
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Mahfi Eğilmez: Altını, Putin'in aşı açıklaması düşürdü

Ekonomist Mahfi Eğilmez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Altın fiyatındaki düşüşte Putin'in, Rusya'nın ilk koronavirüs aşısını onayladığı yolundaki açıklaması etkili oldu. Yalnız aslı çıkmazsa fena olacak." dedi.

Eğilmez bir takipçisine verdiği cevapta da "Hızla eski yerine gelebilir. Tabii aslı çıkmazsa." dedi.

Gram altın bugün büyük değer kaybederek, son yükselişinden sonra 450 TL bandına gerilemişti.
Memurlar.Net
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