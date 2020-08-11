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Muharrem İnce: Şimdilik parti kurma fikrim yok

Gazeteci İsmail Saymaz, Muharrem İnce'nin, "Şimdilik parti kurma fikrim yok. Ben Anadolu'yu dolaşacağım" dediğini aktardı.
 11 Ağustos 2020 21:09
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Muharrem İnce: Şimdilik parti kurma fikrim yok

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ve CHP'nin önde gelen isimlerinden olan eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın önceki gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüşlerdi. Gazeteci İsmail Saymaz ise bugün Karayalçın ile Çetin'in Muharrem İnce ile görüştüğünü açıkladı.

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapan Saymaz, "Çetin ve Karayalçın'ın Muharrem İnce ile görüşmesi bitti. İki ağabey, İnce'ye şöyle dedi:

'Perşembe günü basın toplantısı yapma. Yapacaksan da masayı devirme. Partide kal, bu süreçte ayrılmak olmaz.' İnce şöyle dedi:'Şimdilik parti kurma fikrim yok. Ben Anadolu'yu dolaşacağım.' ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net
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