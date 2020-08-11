MEB'den okulların açılışına yönelik 'nihai aşama' açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır." dedi.
|11 Ağustos 2020 21:11
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından saat 21:10 itibariyle yaptığı açıklama şu şekildedir:
"2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır.
Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır."
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