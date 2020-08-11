1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB'den okulların açılışına yönelik 'nihai aşama' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır." dedi.
 11 Ağustos 2020 21:11
Yazdır
MEB'den okulların açılışına yönelik 'nihai aşama' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından saat 21:10 itibariyle yaptığı açıklama şu şekildedir:

"2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır.

Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
13 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Liselerin boş kontenjan ve taban puanları açıklandı
10 Ağustos 2020 14:26		 MEB, 2020 yılı mazeret nakil duyurusunu yayımladı
10 Ağustos 2020 11:15
LGS tercih sonuçları açıklandı
10 Ağustos 2020 09:03		 'İlkokul öğrencilerine 'Öğrenmeye Hazırım' seti hazırladık
08 Ağustos 2020 10:15
14 bin rehber öğretmen, DABİS sistemine tanıtıldı
08 Ağustos 2020 02:38		 MEB ile Deniz Ticaret Odaları arasında protokol imzalandı
06 Ağustos 2020 16:45
Öğretmenlerin il dışı nakil kontenjanları açıklandı
06 Ağustos 2020 14:31		 MEB'den üniversite tercihi yapacak adaylara 'tercih danışmanlığı' desteği
06 Ağustos 2020 10:18
Öğretmenler, il dışı nakil kontenjanlarını bekliyor
06 Ağustos 2020 09:41		 MEB'den liseler arası 'Doğa Seni Bekler' fotoğraf yarışması
05 Ağustos 2020 16:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:54 - Vali balkonda oturan kadınları uyardı: 'Aman dikkat edin'21:52 - İTÜ Rektörü: Büyük üniversitelerde okumak farkındalık yaratıyor21:51 - Geleceğin bilgisayar mühendislerine burs desteği21:48 - Bakan Koca'dan saldırıya uğrayan sağlık çalışanına destek:21:39 - İnternet ilanıyla korsan taksicilik21:30 - Yunan sahil güvenliği tekneye ateş açtı: 3 yaralı
21:13 - Prof. Özlü'den vakalarla ilgili açıklama: Endişe verici21:11 - MEB'den okulların açılışına yönelik 'nihai aşama' açıklaması21:09 - Muharrem İnce: Şimdilik parti kurma fikrim yok21:07 - Mahfi Eğilmez: Altını, Putin'in aşı açıklaması düşürdü21:05 - Acı haberi Vali açıkladı, yangında 5 kişi hayatını kaybetti21:04 - Bitlis'te bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı
21:01 - MSB: 'Mavi Vatan'ı korumakta kararlıyız21:00 - Tunceli'de 'İl Salgın Denetim Merkezi' oluşturulacak20:59 - Ankara Büyükşehir, itfaiye eri alım sonuçlarını açıkladı20:45 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri20:14 - Son üç günde en çok hasta görülen 5 il
20:09 - İstanbul'da 1206 Jandarma personelinden Kovid-19 denetimi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Altın fiyatlarında sert düşüş
Bilim Kurulu Üyesi: Aile içinde teması kesin
Son üç günde en çok hasta görülen 5 il
MEB'den okulların açılışına yönelik 'nihai aşama' açıklaması
Sınavlı okulların tamamı doldu
YÖK, bu alıma da soruşturma başlatmalı! Sınavı, kadronun ilan edildiği bölüm başkanının eşi kazandı
Milli koronavirüs aşısı için net tarih verildi
Memurlar.net gündeme getirdi... Eşini kadroya almaya çalışan bölüm başkanına soruşturma açıldı
Pamukkale'de, rektörlüğe vekaleten atanan isim belli oldu
SONAR, yaptığı son anket sonuçlarını açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
paok 3
11.08.2020 istanbul'da yolcu otobüsünde yangın 1
alpaslan öztürk 2
masterchef 1
kayhan özekin 1
haris seferovic 1
kombucha çayı 1
masterchef barbaros 2
eşine özel kadro açan rektöre soruşturma açılması 5
gram altın 4
SON İLANLAR
Güzelyurt Belediyesi Memur Alacak
Kozaklı Belediyesi 3 Memur Alacak
Dicle Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bereketli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Orbel Geçici 16 İşçi Alacak
Kars Beltaş 3 İşçi Alacak
İstanbul İston 6 İşçi Alacak
Giresun Alucra Belediyesi 2 İşçi Alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam