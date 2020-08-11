Bakan Koca'dan saldırıya uğrayan sağlık çalışanına destek:
|11 Ağustos 2020 21:48
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesinde görev yapan bir sağlık çalışanının, Kovid-19 şüphesiyle teste gönderilen hasta ve yakınına yaptığı "sosyal mesafeye uyma" uyarısı üzerine saldırıya uğradığını belirterek, "Sağlık çalışanları her türlü fedakarlığa hazır ama buna değil." ifadesini kullandı.
Koca, Twitter hesabından şiddete uğrayan sağlık çalışanının fotoğrafını paylaşarak, şunları kaydetti:
"Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesinde görev yapan bir çalışma arkadaşımız dün saldırıya uğradı. Saldırı, Kovid-19 şüphesiyle teste gönderilen hastayla yakınına 'sosyal mesafeye uymaları' uyarısı üzerine gerçekleşti. Sağlık çalışanları her türlü fedakarlığa hazır ama buna değil."
Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir çalışma arkadaşımız dün saldırıya uğradı. Saldırı, COVID-19 şüphesiyle teste gönderilen hastayla yakınına SOSYAL MESAFEYE UYMALARI UYARISI üzerine gerçekleşti. Sağlık çalışanları her türlü fedakarlığa hazır. Ama buna değil. pic.twitter.com/ZjL2gsT4O7Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 11, 2020
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