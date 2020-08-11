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Geleceğin bilgisayar mühendislerine burs desteği

Geçtiğimiz günlerde aday öğrencilere sağlayacağı bursları duyuran İstanbul Rumeli Üniversitesi geleceğin Bilgisayar Mühendislerini desteklediğini açıkladı. Üniversite, Bilgisayar Mühendisliği bölümüne özel ilk 10 tercihte yerleşen öğrencilere yüzde 50+ yüzde 50 oranında tercih bursu uygulayacaklarını bildirdi.
 11 Ağustos 2020 21:51
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Geleceğin bilgisayar mühendislerine burs desteği

Üniversite tercihlerinin başlamasıyla birlikte adaylarda iyi bir üniversiteye yerleşebilme kaygısı da başladı. Bunun yanında burs arayışı içinde olan öğrenciler için de İstanbul Rumeli Üniversitesi Tercih Bursu, Yöre Bursu, Tam ve Rumeli Bursu olmak üzere dört çeşit bur seçenekleri olduğunu açıkladı. Üniversitenin Tanıtım ve Aday İlişkileri Müdürü Tuba Uçar, "Burs seçeneklerimizin içeriklerine göre birçok aday öğrencimizi destekliyoruz. Özellikle hayatımızın akışı artık online mecralar üzerinde ilerlerken geleceğin bilgisayar mühendislerini de ayrıca desteklemek istedik. Koronavirüs salgını sonrası hayatımızdaki her şey değişime uğradı. Artık dijitalleşme süreci ön plana çıktı. Birçok geleneksel yöntem terk edilerek, dijital hallerine adım atılmaya başlandı. Bu noktada dijital hayat hızlı akarken bilgisayar mühendislerine çok daha fazla ihtiyacımız olacağına inanıyoruz. Bilgisayar Mühendisliği bölümüne özel ilk 10 tercihte yerleşen yüzde 50+ yüzde 50 oranında Tercih Bursu uygulanacaktır" diye konuştu.

HER BÖLÜMDE YÜZDE 100'E VARAN BURS İMKANI

Uçar üniversitenin diğer burs olanakları hakkında ise şu bilgileri verdi:

"İlk 5 tercihte üniversiteyi tercih eden ve ÖSYM Başarı bursu ile yerleşen tüm öğrencilere tüm bölüm ve programlarda ek olarak yüzde 30 oranında Tercih Bursu imkanı tanıyoruz.

İstanbul İli Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt ve Silivri ilçeleri, Tekirdağ İli ve tüm ilçeleri, Kırklareli İli ve tüm ilçeleri, Edirne İli ve tüm ilçelerinden İlk ve Acil Yardım Programı haricinde lisans ve ön lisans programları için, ilk 3 tercihte yerleşen tüm öğrencilere yüzde 45 oranında Yöre Bursu uyguluyoruz.

Yöre Bursu kapsamı dışında kalan bölgelerde üniversitenin psikoloji bölümü hariç tüm lisans bölümleri ile Önlisans Programlarında İlk ve Acil Yardım Programı Hariç tam ücretli olarak ilk 3 tercihinde yazan ve yerleşen öğrencilere 2020 - 2021 Eğitim öğretim ücreti mali kayıtlarında Lisans Bölümlerinde, yüzde 30+ yüzde 30, önlisans bölümlerinde ise yüzde 30 + yüzde 15 oranında Rumeli bursu, son olarak ise tam burs kapsamında, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ve Uluslararası ilişkiler Bölümü 40 kişilik kontenjanının tamamına ve Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 20 kişilik kontenjanın tamamına yüzde 100 burs desteği sağlıyoruz."
DHA
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