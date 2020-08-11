Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan GYS açıklaması
|11 Ağustos 2020 22:39
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevde yükselme duyurusu yayımlayarak kontenjanları artırdı
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında münhal bulunan Şube Müdürü, Emlak Müdürü/Milli Emlak Müdürü ve Emlak Müdür Yardımcısı/Milli Emlak Müdür Yardımcısı kadroları için
"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"hükümlerine göre Ankara Üniversitesi tarafından 30/05/2020 tarihinde Ankara'da yapılacak olan görevde yükselme yazılı sınavı dünyayı ve ülkemizi tehdit eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemi" olarak nitelendirilen koronavirüs (Covid-19) salgınında alınan önlemler sebebiyle 22/04/2020 tarihinde yapılan duyuru ile ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Ankara Üniversitesi ile yapılan protokol neticesinde 30/05/2020 tarihinde yapılması gereken görevde yükselme sınavının 03/10/2020 tarihinde yapılması uygun görülmüştür.
Buna göre;
Sınav ilanı içinTIKLAYINIZ
Taşra Teşkilatı Şube Müdürü kadroları (EK-1) içinTIKLAYINIZ
Emlak Müdürü/Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdür Yardımcısı/Milli Emlak Müdür Yardımcısı kadrolar (EK-2) içinTIKLAYINIZ
Merkez Teşkilatı Şube Müdürü kadroları (EK-3) içinTIKLAYINIZ
Şube Müdürü unvanı konu başlıkları (EK-4) içinTIKLAYINIZ
Emlak Müdürü/Milli Emlak Müdürü ve Emlak Müdür Yardımcısı/Milli Emlak Müdür Yardımcısı unvanları konu başlıkları (EK-5) içinTIKLAYINIZ
Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi Sınav Uygulama Kılavuzu içinTIKLAYINIZ
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