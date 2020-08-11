Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül paylaşımı

İLK TESCİLLİ AŞI AÇIKLAMASI RUSYA'DAN

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamasına göre, Rusya Sağlık Bakanlığı, Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını tescil etti. Rusya böylece koronavirüs aşısını tescil eden ilk ülke oldu. Putin aşının kızına da yapıldığını ve yakın zamanda üretime başlamayı planladıklarını açıkladı