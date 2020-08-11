Zabıtalar buldukları 40 bin TL'lik altını, sahibine teslim etti
|11 Ağustos 2020 23:06
|Yazdır
Korkuteli Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri devriye sırasında buldukları çantadan çıkan 40 bin TL değerindeki altın kolyeyi sahibine teslim etti.
Korkuteli Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri dün gece saatlerinde her gün yaptıkları rutin devriye kontrolleri sırasında Korkuteli Alaaddin Mahallesi Baraj mevkiinde içinde 40 bin TL değerinde altın kolye bulunan bir bayan çantası buldular.
Bulunan bayan çantasının sahibinin tespit edilebilmesi için içerisine bakıldığında 40 bin TL değerinde altın takı olduğu ve çanta sahibine ait kimlik bilgisi olduğu tespit edildi. Yapılan kimlik tespiti sonrası çanta sahibine teslim edildi. İçinde 40 bin TL değerinde altın takı bulunan çanta zabıta ekiplerince yapılan gerekli yasal işlem sonrasında tutanak karşılığında vatandaşa teslim etti.
Çantanın ve takıların sahibi Aslı Deke, zabıta ekiplerine teşekkür etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ormanın yangın savaşçıları 7/24 tetikte
11 Ağustos 2020 23:31
|Sağlıkçılardan 'Sevdikleriniz için kurallara uyun' çağrısı
11 Ağustos 2020 19:54
|Maskede 'burun' uyarısı: Göz ve ağızdan çok daha tehlikeli
10 Ağustos 2020 17:59
|30 gün mücadele etti, koronavirüsü yendi
10 Ağustos 2020 13:52
|'Bana bir şey olmaz' düşüncesi virüse karşı rehavete neden oluyor
09 Ağustos 2020 11:32
|Bilim Kurulu üyesi: Önünü alamazsak rakamlar 1500'e tırmanır
09 Ağustos 2020 09:48
|Üniversite tercihleri yapacak adaylar dikkat: Tıp Fakültesi garanti meslek değil
09 Ağustos 2020 09:39
|Bilim Kurulu üyesi uyardı: Virüs genç, yaşlı dinlemiyor
09 Ağustos 2020 09:25
|Bilim Kurulu üyesi: Türkiye'de 80 bin süper taşıyıcı var
09 Ağustos 2020 08:31
|Açıldıkları denizden dönemeyen gençleri başpolis kurtardı
08 Ağustos 2020 19:14