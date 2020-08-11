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Zabıtalar buldukları 40 bin TL'lik altını, sahibine teslim etti

Korkuteli Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri devriye sırasında buldukları çantadan çıkan 40 bin TL değerindeki altın kolyeyi sahibine teslim etti.
 11 Ağustos 2020 23:06
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Zabıtalar buldukları 40 bin TL'lik altını, sahibine teslim etti

Korkuteli Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri devriye sırasında buldukları çantadan çıkan 40 bin TL değerindeki altın kolyeyi sahibine teslim etti.

Korkuteli Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri dün gece saatlerinde her gün yaptıkları rutin devriye kontrolleri sırasında Korkuteli Alaaddin Mahallesi Baraj mevkiinde içinde 40 bin TL değerinde altın kolye bulunan bir bayan çantası buldular.

Bulunan bayan çantasının sahibinin tespit edilebilmesi için içerisine bakıldığında 40 bin TL değerinde altın takı olduğu ve çanta sahibine ait kimlik bilgisi olduğu tespit edildi. Yapılan kimlik tespiti sonrası çanta sahibine teslim edildi. İçinde 40 bin TL değerinde altın takı bulunan çanta zabıta ekiplerince yapılan gerekli yasal işlem sonrasında tutanak karşılığında vatandaşa teslim etti.

Çantanın ve takıların sahibi Aslı Deke, zabıta ekiplerine teşekkür etti.
İhlas Haber Ajansı
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