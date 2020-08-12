Rehberlik ve Kariyer Planlanma Dersi Öğretim Programı uygulamadan kaldırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 09.07.2020 tarih 17 sayılı Sınıf Rehberlik Programı (Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim) konulu kararına göre; Ortaokul Rehberlik ve Kariyer Planlanma Dersi Öğretim Programı tüm sınıf düzeylerinde uygulamadan kaldırıldı.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 30.04.2020 tarihli ve 39201250-101.05-E.6688962 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Sınıf Rehberlik Programı (Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim)'nın 2020-2021 eğitim ve öğretim yılından itibaren tüm sınıf düzeylerinde ekli örneğine göre uygulanması kararlaştırıldı.

Kurulumuzun 26.11.2014 tarihli ve 101 sayılı kararıyla kabul edilen Ortaokul Rehberlik ve Kariyer Planlanma Dersi Öğretim Programı, 14.09.2012 tarihli ve 159 sayılı kararıyla kabul edilen Okul Öncesi Eğitim Rehberlik Programı ve 02.08.2006 tarihli ve 329 sayılı karar ekinde yer alan Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı'nın tüm sınıf düzeylerinde uygulamadan kaldırıldı.

Ahmet KANDEMİR