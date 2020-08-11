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Vali Yardımcısı, avukat kardeşini ve annesi vurarak öldürdü

Hatay Vali Yardımcısı ve Afrin'den sorumlu olan Tolga Polat, Adana'da avukat kardeşi Altuğ Polat ve annesi İkbal Polat'a vurarak öldürdü.
 11 Ağustos 2020 23:35
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Hatay Vali Yardımcısı ve Afrin'den sorumlu olan Tolga Polat, Adana'da avukat kardeşi Altuğ Polat ve annesi İkbal Polat'ı vurarak öldürdü.
İhlas Haber Ajansı
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