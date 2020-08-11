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Vali Yardımcısı, avukat kardeşini ve annesi vurarak öldürdü
Hatay Vali Yardımcısı ve Afrin'den sorumlu olan Tolga Polat, Adana'da avukat kardeşi Altuğ Polat ve annesi İkbal Polat'a vurarak öldürdü.
|11 Ağustos 2020 23:35
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