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PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen PKK'lı 2 teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
 11 Ağustos 2020 23:41
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen PKK'lı 2 teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. İyi ki varsın Eren. Seni ve tüm şehitlerimizi unutmadık. Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerine de yer verildi.
Anadolu Ajansı
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