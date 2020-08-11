Bu ilde düğün, nikah, nişan organizasyonları yasaklandı
|11 Ağustos 2020 23:59
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik Beldesi ve Beyköy Mahallesi'nde korona virüs (Kovid-19) salgınındaki ciddi artış yaşanması üzerine nikah, sünnet, nişan, düğün gibi toplu organizasyonların 24 Ağustos tarihine kadar yasaklandığı açıklandı.
Geçtiğimiz haziran ayında, yine Tepecik beldesinde düğün alışverişi öncesi iki aile arasında toplu olarak yenen yemeğin ardından korona virüs tespit edilen 9 kişiden bir kadının, daha sonra da başka bir akrabasının nişanına katılması nedeniyle 45 kişiye Kovid-19 testi yapılmıştı. Tepecik Beldesi ile Beyköy Mahallesinde korona virüse yakalananlarda ciddi artışlar yaşanması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla vatandaşların bir araya geldiği nikah, sünnet, nişan, düğün gibi organizasyonlar 24 Ağustos tarihine kadar yasaklandı.
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