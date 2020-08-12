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Ağrı'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ağrı'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.0 km olarak açıklandı.
 12 Ağustos 2020 02:42
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Ağrı'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ağrı'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.0 km olarak açıklandı.
Anadolu Ajansı
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