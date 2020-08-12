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Iğdır 'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Iğdır 'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 12 Ağustos 2020 03:07
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Iğdır 'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.29'da Iğdır Merkez'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,47 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Anadolu Ajansı
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