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Ünlü oyuncu Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti. İki gündür oğlundan haber alamadığı için evinin kapısını açtıran sanatçının, dairede oğlunun cansız bedeniyle karşılaştığı öğrenildi. Sadık Bigat'ın ölüm sebebinin kalp krizi olduğu belirtildi.
 12 Ağustos 2020 06:10
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Ünlü oyuncu Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, ünlü oyuncu Hümeyra oğlu Sadık Bigat'ı defalarca aramasına rağmen ulaşamadı. Bunun üzerine oğlunu merak ederek Nişantaşı'ndaki evine giden Hümeyra bir yakınına daire kapısını açtırdı.

Daireye giren ünlü oyuncu oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine Bigat'ın yaşadığı daireye sağlık ekipleri geldi.

Hümeyra'nın Mithat Bigat ile olan evliliğinden dünyaya gelen Sadık Bigat'ın yarın defnedileceği öğrenildi.

SADIK BİGAT KİMDİR?

Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat'ın hayatı ile ilgili fazla bir bilgi bulunmamakla birlikte, Hümeyra'nın 1972'de Mithat Bigat ile olan evliliğinden dünyaya geldiği bilinmektedir.

Hümeyra'nın oğlu Bigat, 2003 yılında meydana gelen trafik kazasında yaralanmıştı. Kaza Mecidiyeköy Metro İstasyonu girişinde meydana gelmişti.

Sanatçı Hümeyra, 1972'de Mithat Bigat ile evlendi ve bu evlilikten Sadık isimli bir oğlu oldu. Yaklaşık yedi yıl süren bu evlilik, Hümeyra'nın hayatı boyunca yaşadığı en uzun ilişkisi olmuştur.
İhlas Haber Ajansı
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