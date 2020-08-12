1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Deyrizor'da bir araya gelen aşiretler: PKK buradan çıksın!

Deyrizor'da aşiretlerin terör örgütü PKK/PYD'ye isyanı büyüyor. İki lideri suikasta kurban giden Al Akidet aşiretinin başkanı İbrahim El Hevil başkanlığında toplanan çeşitli aşiretlerden 5 bin kişi PKK'nın bölgeden çıkarılmasını ve ABD ile örgüt arasındaki petrol anlaşmasının iptalini istedi. Aşiretler taleplerinin yerine getirilmesi için 1 ay süre verdi.
 12 Ağustos 2020 06:40
Yazdır
Deyrizor'da bir araya gelen aşiretler: PKK buradan çıksın!

PKK'nın Al Akidet aşiretinin iki liderini öldürmesiyle başlayan gerilim isyana dönüştü. Al Akidet aşireti lideri İbrahim El Hevil başkanlığında toplanan 5 bin kişi, terör örgütü PKK/PYD'nin bölgeden çıkarılması için 1 ay süre verdi.

El Hevil başkanlığında Deyrizor'un Ziban beldesinde yapılan toplantıya El Şaidat, El Sülüs, El Şevit, El Hassun, El bukamil, El Demim, El Cerrah, El Busaraya, El Buhasan, El Muhasan aşiretlerinden 5 bin kişi katıldı. Aşiret üyeleri, PKK/PYD'nin bölgeyi biran önce terketmesini istedi. Toplantının ardından bir açıklama yapan El-Şe'eytat aşireti lideri Ebu Ukle, "Biz Deyrizor aşiretleri olarak PYD'nin Arap bölgesinden çıkarılmasını istiyoruz. Bu bölgenin Arap aşiretleri tarafından korunması gerekiyor. PYD tarafından tutuklanan tüm kişilerin serbest bırakılması lazım" dedi.

BİR AY SÜRE VERDİLER

Amerikan petrol firması ile PKK/PYD arasında yapılan anlaşmaya dikkati çeken Ukle, "Anlaşmanın iptal edilmesini istiyoruz. Bu yasal değil, Suriye petrolü Suriyelilerindir" ifadelerini kullandı. Arap aşiretlerinin, PKK/PYD tarafından katledilen Arap aşiret liderlerinin ölümünün araştırılmasını istediğini aktaran Ukle, "Bölgedeki aşiret liderlerinin infazından Amerika'nın desteklediği koalisyon güçleri sorumludur. Aşiret lideri Metreş el-Hıfıl'ın öldürülmesiyle ilgili tahkikatın açılmasını istiyoruz. Bugünkü beyana göre, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine, istediklerimizi uygulaması için 1 ay süre verdik. Bu ay bitiminde istediklerimiz uygulanmazsa aşiret devrimi başlayacak" diye konuştu.

DEV KATILIMLA 'DEFOLUN' DİYECEKLER

Ebu Ukle sözlerini şöyle sürdürdü:
Ben bugün, Irak'taki El Bakkara ve El Akidet aşiretlerine bir davet göndereceğim. Onların da bize katılmasını istiyoruz. Önümüzdeki günlerde Deyrizor'daki toplantının bir benzerini daha geniş katılımla gerçekleştireceğiz. O toplantıya Rakka, Haseke ve Halep'in kuzeyinde bulunan aşiret temsilcileri de katılacak.
Geniş katılımla "PKK/PYD'yi Suriye topraklarında istemiyoruz" çağrısı yapmaya hazırlanan Suriyeli aşiretlerin toplantısına 10-12 bin kişinin katılması bekleniyor.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
11 Ağustos 2020 23:41		 Anne ve oğul terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
11 Ağustos 2020 19:30
Hatay'da FETÖ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
11 Ağustos 2020 18:26		 FETÖ sanığı eski kaymakama 6 yıl 3 ay hapis cezası
11 Ağustos 2020 16:54
İletişim Başkanlığından şehit Eren Bülbül'e özel klip
11 Ağustos 2020 16:38		 Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı
11 Ağustos 2020 16:01
Aranan FETÖ hükümlüsü eski polis Antalya'da yakalandı
11 Ağustos 2020 14:36		 Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
11 Ağustos 2020 14:23
FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
11 Ağustos 2020 13:39		 Zeytin Dalı'nda 19, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK'lı terörist yakalandı
11 Ağustos 2020 12:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:49 - 'Gram altındaki sert düşüşün nedeni, aşı değil'07:43 - Öğretmenlerin iller arası nakil sonucu açıklandı07:20 - Akdeniz'de çatışma dahil her şeye hazırız06:40 - Deyrizor'da bir araya gelen aşiretler: PKK buradan çıksın!06:30 - Kuzeydoğu kesimlerinde parçalı bulutlu hava olacak - Haritalı06:10 - Ünlü oyuncu Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
05:22 - Iğdır'da yaşanan depremle ilgili Valilik açıklama yaptı03:07 - Iğdır 'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi00:09 - Polis, dur ihtarına uymayana ateş açabilir mi?00:01 - 12 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Rehberlik ve Kariyer Planlanma Dersi Öğretim Programı uygulamadan kaldırıldı23:59 - Bu ilde düğün, nikah, nişan organizasyonları yasaklandı
23:41 - PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi23:35 - Vali Yardımcısı, avukat kardeşini ve annesi vurarak öldürdü23:31 - Ormanın yangın savaşçıları 7/24 tetikte23:29 - Abisinin düğününe üniformayla katılan asker, gözyaşına boğdu23:26 - Denetime tepki gösterdi, maskesini atarak taksiye bindi
23:13 - Yüksek KPSS puanlı adaylar elendi. Mansur Yavaş, 'liyakate göre aldık' dedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Polis, dur ihtarına uymayana ateş açabilir mi?
Rehberlik ve Kariyer Planlanma Dersi Öğretim Programı uygulamadan kaldırıldı
12 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
Öğretmenlerin iller arası nakil sonucu açıklandı
Iğdır'da yaşanan depremle ilgili Valilik açıklama yaptı
Iğdır 'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ünlü oyuncu Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Deyrizor'da bir araya gelen aşiretler: PKK buradan çıksın!
Akdeniz'de çatışma dahil her şeye hazırız
Kuzeydoğu kesimlerinde parçalı bulutlu hava olacak - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
11.08.2020 fatih tezcan tweeti 1
selin sayek böke 1
ömer erdoğan 1
paok 3
cenk tosun 1
önce abd'nin ihtiyacı,sonra diğer ülkeler 2
kayhan özekin 2
eşine özel kadro açan rektöre soruşturma açılması 5
aile içinde teması kesin 2
masterchef barbaros 3
SON İLANLAR
Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 173 sağlık personeli alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 9 bilişim personeli alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Besot 8 İşçi Alacak
Manisa Besot 6 İşçi Alacak
Kütahya Domaniç Çukurça Beleidyesi 4 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 4 İşçi Alacak
İstanbul Estur 15 İşçi Alacak
Giresun Bulancak Beton 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam