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Öğretmenlerin iller arası nakil sonucu açıklandı

2020 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları açıklandı.
 12 Ağustos 2020 07:43
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Öğretmenlerin iller arası nakil sonucu açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinde, 2020 Yılı öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçlarını açıkladı

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Memurlar.Net
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