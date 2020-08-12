Öğretmenlerin iller arası nakil sonucu açıklandı
2020 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları açıklandı.
|12 Ağustos 2020 07:43
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Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinde, 2020 Yılı öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçlarını açıkladı
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