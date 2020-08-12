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'Gram altındaki sert düşüşün nedeni, aşı değil'

Gram altındaki sert düşüsün nedeninin ABD'deki enflasyon verileri ve buna bağlı faiz artışı olduğu belirtiliyor.
 12 Ağustos 2020 07:49
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'Gram altındaki sert düşüşün nedeni, aşı değil'

Gram altın dün sert bir düşüş yaşadı. Altın, 478'ten 440 TL bandına geriledi.

Bazı ekonomistler, gram altındaki sert düşüşün nedeninin, Rus lider Putin'in yaptığı "Aşıyı bulduk" açıklaması olduğunu belirtti.

Ancak, gram altındaki düşüşün; ABD'deki enflasyon verilerinin beklentilerin çok üstünde gelmesi ve buna bağlı olarak faizlerin artmasından kaynaklandığına dikkat çekiliyor. Faizlerin artışıyla birlikte gram altında bir düzeltme düşünenler, satışları artırdı. Piyasaların aşıya ikna olmadığını belirten analistler, "Piyasa aşıya ikna olsaydı ABD borsaları düşmezdi ayrıca aşının açıklanma saati ile düşüşün grafikleri uyuşmuyor" dedi.

Dün ONS bazında 1959 dolar bandına gerileyen gram altın bugün saat 07:44 itibariyle ONS bazında 1879 dolar bandına gerilemiş durumda. Gram altının TL bazında ise 420 TL'ye kadar gerileyebileceği belirtiliyor.

Memurlar.Net
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