PKK elebaşlarına SİHA operasyonu

Öldürülen isimlerden birinin terör örgütü elebaşlarından Cemil Bayık olduğu iddia edildi. Rudaw üst düzey iki teröristin öldürüldüğünü doğruladı fakat isim vermedi. Iraklı gazeteci Barzan Sadig, öldürülen ismin Cemil Bayık değil, Haval Agid isimli bir PKK'lı terörist olduğunu duyurdu. İran asıllı olan ve kırmızı bültenle aranan Haval Agid kod adlı Ali Novruzi'nin, terör örgütü PKK'nın Sincar sorumlusu olduğu biliniyor.

Akşam saatlerinde ise Barzani'nin partisi KDP'nin Bağdat'ın Kerrada semtindeki ofisine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırının PKK tarafından SİHA operasyonuna misilleme olarak yapıldığı öne sürüldü. Bu saldırıdan kısa bir süre sonra da ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği katyuşa ile hedef alındı. Ancak füze köprüye düştü.