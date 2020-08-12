1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Piyasanın ateşini düşüren hamleler

Pandeminin olumsuz etkileri likidite enjekte edilmesiyle aşıldı. Merkez Bankası ve BDDK, piyasadaki ısınmaya karşı yeni tedbirler aldı. Döviz ile birlikte enflasyonu da artıran bol ve ucuz kredi dönemi, kontrollü şekilde kısılıyor. Böylece TL'nin değeri artacak.
 12 Ağustos 2020 08:20
Yazdır
Piyasanın ateşini düşüren hamleler

Döviz ve altında yaşanan dalgalanmaya karşı ekonomi cephesi tedbirlere hız verdi. Hem Merkez Bankası hem de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) piyasaları dengeye sokmak için ardı ardına kararlar alıyor. Daha önce elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacağını belirten Merkez Bankası, yeni bir adım atarak piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri için tanınan limitleri sıfırladı. BDDK ise salgın döneminde bankacılık sektörünün reel ekonomiyi kredilendirme faaliyetlerini en etkin şekilde yerine getirmesini sağlamayı amaçlayan Aktif Rasyosu (AR) uygulamasında düzenlemeye gitti. AR hedefi, mevduat bankalarında yüzde 100'den yüzde 95'e, katılım bankalarında yüzde 80'den yüzde 75'e düşürüldü.

AYAĞI GAZDAN ÇEKTİK

SETA Ekonomi Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nurullah Gür atılan, Türkiye ekonomisinin beklenenden hızlı toparlandığını söyleyerek "Merkez Bankası raporlarında da buna atıf var. Dolayısıyla iki üç ay öncesine göre piyasanın krediye olan ihtiyacında, özellikle de tüketici tarafında bir azalma var. Bununla birlikte kredi genişlemesinin bu süreçte enflasyon ve cari açık üzerinde bazı yan etkileri oldu. Döviz kurunda yaşanan son gelişmelerden sonra da Merkez Bankası ve BDDK bazı adımlar attı. Piyasadaki likidite fazlası çekilmeye çalışılıyor. Yani Merkez Bankası'nın, bankaları ve finans piyasalarını fonladığı mekanizmada vade kısıtlamasına gidiliyor. Merkez Bankası bankalara artık eskisi kadar uzun vadeli finansman imkanı sunmuyor. Ayrıca diğer finansman imkanlarının da maliyetini artırıyor. Dolayısıyla piyasa faizleri artmış oluyor. Bu da ister istemez mevduat ve kredi faizlerini yukarıya taşıyor ve kredi büyümesini dizginliyor. Merkez Bankası frene tamamen bastı diyemeyiz ama ayağını gazdan belli ölçülerde çekti" dedi.

KREDİLERE SINIR

BDDK'nın son kararlarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Gür "Mart ve nisan aylarında özellikle özel ve yabancı bankaların kredi verme iştahları çok fazla yoktu. Bu dönemde piyasaların da krediye ihtiyacı olduğu için, BDDK, aktif rasyosunu ortaya koyarak bankaları kredi vermeye teşvik ediyordu. Şimdi artık piyasaların krediye olan ihtiyacı görece azaldığı ve dövizde yaşanan gelişmeleri de dikkate almak gerektiği için, BDDK, bu aktif rasyosunda bir gevşemeye gitti. Bu, eskiye nazaran bankaların daha az kredi vermesi anlamına geliyor. Son atılan adımlarla birlikte 'Kredi verme konusunda daha temkinli hareket edebilirsiniz' mesajı verildi. Bundan sonra BDDK aktif rasyosunda biraz daha gevşeme yapabilir. Bu da bankaların, özellikle tüketici kredilerini azaltması anlamına gelebilir" diye konuştu.

MANİPÜLASYON VAR

Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan ise son ekonomik gelişmelerde uluslararası çevrelerin rolünü değerlendirerek şunları söyledi: Türkiye'nin uluslararası düzeyde ses getiren operasyonları var. Ayasofya, Akdeniz gibi... Bu sebeple kur atağıyla karşı karşıya kalıyor. Manipülasyonlar söz konusu olmaya başladı. Bunlar dolara talebi daha da artırdı. Dünyada dolar değer kaybederken Türkiye'de artması, tam olarak bunun göstergesi. Ancak Türkiye ekonomisine derin hasar vermez, geçicidir. Kurumlarımız burada manipülasyon yapanlara ve iç piyasaya mesaj vererek 'Ben kur ataklarına karşı elimdeki silahları kullanacağım' diyor. Kredi daralması konusu son derece yerinde ve doğru adım... Çünkü kredilerde genişletici politikaların ciddi maliyeti var. Para; altına, dövize, konuta, otomobile gidiyor. Bu da enflasyon olarak geri dönüyor. Şunu da belirtelim, öncelikle resesyonla mücadeleyi seçtik ve bu sebeple atılan adımlar gerekliydi.

OSMAN ÇOBANOĞLU
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Merkez piyasada etkisini gösterdi
12 Ağustos 2020 08:50		 Merkez Bankası'ndan yeni likidite hamlesi
11 Ağustos 2020 09:09
Tarımda kritik rapor: Yağışlar azalacak, verim düşecek
11 Ağustos 2020 08:41		 İşsizlikteki artış alınan tedbirler sayesinde sınırlı kaldı
10 Ağustos 2020 23:39
Akdeniz'de büyük gerilim... MTA Oruç Reis gemisi alanına ulaştı
10 Ağustos 2020 14:39		 'Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor'
10 Ağustos 2020 12:41
Kovid-19 'helal turizme' ilgiyi artırdı
10 Ağustos 2020 11:20		 Mayıs ayı İşsizlik rakamları açıklandı
10 Ağustos 2020 10:04
BDDK'dan normalleşme adımı: Aktif rasyosu esnetildi
10 Ağustos 2020 09:08		 'Türkiye güçlü ülke çalışarak kazanırız'
10 Ağustos 2020 08:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:25 - Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı09:23 - Alman itfaiyesinin Türk kadın başkanı: Ayrımcılığa ve tacize uğradım09:21 - Traktörün altında kalan çift hayatını kaybetti09:17 - Takip, taciz ve şiddete karşı birbirlerine kapı açıyorlar09:14 - 2020/1 KPSS tercih sonuçları yine 1 günde açıklanamadı09:09 - Sosyal medya platformu Twitter, yanıtlama sistemini değiştirdi
08:54 - Çelik, cinsel saldırı iddiasını reddetti08:50 - Merkez piyasada etkisini gösterdi08:40 - Köftecinin ihbarı şebekeyi çökertti08:36 - Meslek okullarına büyük ilgi var08:28 - Türk Loydu bilgi ihraç ediyor08:21 - Başkentte aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
08:20 - Piyasanın ateşini düşüren hamleler08:11 - PKK elebaşlarına SİHA operasyonu08:01 - Muharrem İnce, eteğindeki taşları dökecek07:49 - 'Gram altındaki sert düşüşün nedeni, aşı değil'07:45 - Atina Avrupa'dan yardım dilendi
07:43 - Öğretmenlerin iller arası nakil sonucu açıklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Gram altındaki sert düşüşün nedeni, aşı değil'
Öğretmenlerin iller arası nakil sonucu açıklandı
Ünlü oyuncu Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
PKK elebaşlarına SİHA operasyonu
Polis, dur ihtarına uymayana ateş açabilir mi?
Rehberlik ve Kariyer Planlanma Dersi Öğretim Programı uygulamadan kaldırıldı
Piyasanın ateşini düşüren hamleler
Akdeniz'de çatışma dahil her şeye hazırız
Iğdır'da yaşanan depremle ilgili Valilik açıklama yaptı
12 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
önce abd'nin ihtiyacı,sonra diğer ülkeler 2
rusya'nın coronavirüs aşısını onaylaması 1
kombucha çayı 1
Kadınlar futbolda olmamalı 2
bayram bektaş 1
corona virüs vaka sayısı 2
büro personeli alımı için iha şartı konması 2
palmeiras 1
haris seferovic 1
ons altın 2
SON İLANLAR
Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 173 sağlık personeli alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 9 bilişim personeli alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Besot 8 İşçi Alacak
Manisa Besot 6 İşçi Alacak
Kütahya Domaniç Çukurça Beleidyesi 4 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 4 İşçi Alacak
İstanbul Estur 15 İşçi Alacak
Giresun Bulancak Beton 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam