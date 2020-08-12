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Başkentte aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Ankara'da aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip aydınlatma direğine çarpan sürücü yaşamını yitirdi.
|12 Ağustos 2020 08:21
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Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Sıhhiye semtinden Cebeci istikametine seyreden 06 TLG 93 plakalı otomobilin sürücüsü Hasan Dağ (43), Kurtuluş Parkı'nın önünde direksiyonun kontrolünü kaybetti ve refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri geldi.
İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonunda, çarpmanın etkisiyle hayatını kaybeden sürücü Dağ'ın cansız bedeni, otomobilden çıkarıldı.
Dağ'ın cenazesi morga kaldırıldı.
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