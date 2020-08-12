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Meslek okullarına büyük ilgi var

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında açıklanan ilk yerleştirme sonuçlarına göre, Birlik, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) iş birliğindeki meslek okullarında 106 programın 104'ünün kontenjanının tamamen dolduğunu bildirdi.
 12 Ağustos 2020 08:36
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Meslek okullarına büyük ilgi var

Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, LGS kapsamında yapılan ilk yerleştirme sonuçlarını değerlendirdi. MEB, TOBB ile TOBB-ETÜ iş birliğindeki meslek okullarına ilginin yoğun olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "LGS 2020 yerleştirme sonuçlarına göre, protokol kapsamındaki meslek okullarımızdaki 106 programın 104'ünün kontenjanı tamamen doldu. Programların ortalama doluluk oranı geçen yıla göre artarak yüzde 99.28'i buldu" ifadelerini kullandı.

'Uzmanlık kapısı'

Öğrencilere ve ailelerine, "Uzmanlık Kapısı Seni Bekliyor" sloganıyla iş birliği yapılan okulları tercih etme çağrısında bulunduklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, tercih dönemi boyunca illerde ve ilçelerde de oda ve borsaların yoğun tanıtım faaliyeti gerçekleştirdiklerini vurguladı. Hisarcıklıoğlu, TOBB ve oda-borsa camiası olarak Türkiye'nin nitelikli iş gücünün oluşturulması için mesleki eğitime inandıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu vizyonla, uzmanlık kapısından geçmiş nitelikli iş gücü ile girişimcilerimizi buluşturacağız. Geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de mesleki eğitime camia olarak gereken yatırımı yapmaya devam edeceğiz. Mesleki eğitime inanarak, kendi geleceklerine bu alanda adım atmak için okullarımızı tercih eden tüm öğrencilerimizi ve ailelerini kutluyorum."
Memurlar.Net
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