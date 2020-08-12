Türk Loydu bilgi ihraç ediyor

Milliyet'ten GÖKHAN KARAKAŞ'ın haberine göre: MİLGEM projelerindeki başarısını Akdeniz'de dengeleri değiştirecek TCG Anadolu ile taçlandıran Türk Loydu, sondaj platformları Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin uygunluk belgelerini hazırladı. Türk Loydu Katar, Türkmenistan ve Pakistan'ın savaş gemilerinin de uygunluk belgelerini hazırlaması için davet edildi.

150 askeri gemi

Türk gemi inşa mühendislerinin girişimleriyle 1962 yılında kurulan Türk Loydu son yıllarda yaptığı atılımlarla dünya savunma sanayinin en önemli oluşumlarından Uluslararası Askeri Gemi Emniyeti Birliği (INSA) Konsey Üyeliğine seçilmişti. Türk Loydu daha sonra Uluslararası Askeri Gemi Klas Kuruluşları Birliği'nin (NSCA) başkan yardımcılığını üstlendi.

Böylece kendi savaş gemisini yapan ülkelerin kurduğu NSCA-Naval Ship Classification Association yeni dönem başkanlığı adayı Türk Loydu'nun 2021 yılından itibaren dünyanın en büyük 7 klas kuruluşuna liderlik etmesi bekleniyor.

Türk Loydu'nun 2006'dan beri süren MİLGEM projesi kapsamında Ada sınıfı 4 korvetin ardından Amfibi Çıkarma Gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar, Kurtarma ve Yedekleme Gemileri TCG Akın ve TCG Işın, Denizaltı Kurtarma Gemisi TCG Alemdar'dan elde ettiği tecrübeler, Türk donanmasının en büyük ve amiral gemisi olan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu'nun klaslamasıyla taçlandı. Katar İçişleri Bakanlığı ve Türkmenistan Deniz Kuvvetleri için de çeşitli klaslama çalışmalarını tamamlayan Türk Loydu son yıllardaki atılımlarıyla yurt içi ve yurt dışında 150 askeri gemiyi klaslandırdı.

Hayati önemde

Türk Loydu Vakfı Başkanı Cem Melikoğlu şunları söyledi:

"Milli gemilerin ardından milli denizaltılara geçiş sürecini sürdüren Türkiye'nin çıkışı uluslararası arenada dikkat çekiyor. Zengin hidrokarbon yataklarına sahip Doğu Akdeniz'den Türkiye mutlaka payını almalı. Mavi Vatanı ve derinlerdeki haklarımızı korumak için Fatih, Yavuz, Kanuni gibi sondaj ve petrol/gaz arama gemileri hayati önem taşıyor. Ülkemiz için stratejik önemli sondaj gemileri Fatih ve Yavuz'un ardından Kanuni'nin klaslama çalışmaları son hızla devam ediyor."