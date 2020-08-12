Sosyal medya platformu Twitter, yanıtlama sistemini değiştirdi
|12 Ağustos 2020 09:09
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Popüler sosyal medya platformu Twitter, mayıs ayından bu yana test ettiği Tweetlere
yanıt verebilecek kişileri seçme özelliğini tüm kullanıcılarına sundu. Bu özelliğe
artık hem uygulamalarından hem de internet sitesinden erişilebilecek.
Geçtiğimiz hafta sizlere aktardığımız bir haberimizde, Twitter'ın atılan Tweetlere cevap verebilecek kişileri belirlemenizi sağlayan özelliğini iOS için de yayınladığından bahsetmiştik. Sosyal medya devi, en sonunda bu özelliğini tüm kullanıcılarına sunmaya başladı.
Hem Twitter'ın web sitesi hem de uygulamaları için yayınlanan özellikle birlikte kullanıcılar, Tweetlerine kimlerin cevap verebileceğini paylaşım yapmadan önce seçebilecekler. Kimlerin cevap verebileceği ise 3 seçenekte toplanmış durumda.
Kullanıcılar, attıkları Tweete kimlerin cevap verebileceğini üç seçenek arasından belirleyebilecek: herkes, takip ettiğin kişiler ve yalnızca bahsettiğin kişiler. Eğer ki yalnızca bahsettiğin kişiler seçeneği seçilir, ancak Tweette kimseden bahsedilmezse bu, Tweete kimsenin cevap veremeyeceği anlamına gelir. Ancak bu özellik, retweet ve yorumlu birlikte retweet özelliklerini etkilemiyor.
Bu değişiklik, Twitter'ın son yıllarda yaptığı, platformundaki konuşmaları ve sohbetleri daha sağlıklı bir hale getirme denemelerinden sadece bir tanesi. Twitter, bu özelliği üzerinde mayıs ayından bu yana çalışıyor. Şirket, yapılan testlerde bu özelliğin taciz içeren Tweetleri azalttığını gözlemlediklerini söyledi.
Twitter yöneticisi Suzanne Xie, yayınladığı blog yazısında, bu ayarların ortalama üç taciz içeren Tweeti, bir muhtemel taciz içeren yorumla birlikte retweete düşürdüğünü söylerken istenmeyen direkt mesajlarda ise herhangi bir artış yaşanmadığını dile getirdi. Xie, yayınladığı blog yazısında şunları söyledi:
"Farklı görüşler halen yorumla birlikte retweetle özelliğiyle paylaşılabiliyor ki bazen orijinal Tweetten daha fazla sayıda kullanıcıya ulaşabiliyor. Birkaç kez yorumla birlikte yapılan retweetlerde orijinal Tweetten daha fazla beğeni ve görüntülenmeye rastladık hatta bazıların orijinal Tweeti atanın çok daha fazla takipçisi vardı."
Hasan Avcıoğlu / webtekno
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