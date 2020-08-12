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Alman itfaiyesinin Türk kadın başkanı: Ayrımcılığa ve tacize uğradım

1 milyon 300 bin itfaiye çalışanının üye olduğu Alman İtfaiye Birliği'nin ilk kadın genel müdürü olan Dr. Müjgan Perçin, birliğe karşı cinsel taciz, hakaret ve ayrımcılık suçlamasıyla dava açtı.
 12 Ağustos 2020 09:23
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Alman itfaiyesinin Türk kadın başkanı: Ayrımcılığa ve tacize uğradım


Hürriyet'ten Ali Varlı'nın haberine göre: Dr. Müjgan Perçin (43) kendisine hakaret edildiğini, etnik kökeninden dolayı ayrımcılığa uğradığını ve cinsel tacizde bulunulduğunu iddia ederek Berlin İş Mahkemesi'ne suç duyurusunda bulundu. Dava dilekçesini kabul eden mahkeme tarafları dinledi. Dr. Perçin'in avukatı, itfaiye birliğinin uygun çalışma ortamını sağlamasını talep etti. Ayrıca yaşanan mobbing ve taciz nedeniyle müvekkili Perçin'in psikolojisinin bozulduğunu, sağlık sorunları nedeniyle iş göremez raporu aldığı için bir süredir çalışamadığını söyledi. Davalı avukatı ise suçlamaların hukuki dayanağının bulunmadığını ileri sürerek davanın reddini istedi. Tarafları dinleyen hakim, dosyayı inceleyip önümüzdeki dönemde konuyla ilgili kararını vereceğini belirtti.

BAŞKAN YARDIMCILARI TEPKİ GÖSTERDİ

2016'da Alman İtfaiye Birliği'ne (DFV) genel müdür olan Müjgan Perçin'e atamayla birlikte hem itfaiye birliğinde hem de onu genel müdür olarak atayan dönemin başkanına yönelik saldırılar başladı. Perçin'in yönetici olmasını hazmedemeyen DFV başkan yardımcılarından biri "İlla bir Türk'ün Alman İtfaiye Birliği'nde yönetici mi olması gerekiyor" sözleriyle tepki gösterdiği ve başka bir müdür yardımcısının ise Perçin'e "Sen buraya uygun değilsin" diyerek mobbing uyguladığı belirtiliyor. Ayrıca bir müdür yardımcısının Perçin'e üç ay boyunca cinsel taciz içerikli mesajlar gönderdiği de iddialar arasında. Müdür yardımcısının "Bir tatlı geceler öpücüğü daha! Seni gerçekte de öpmeyi isterim" mesajı attığı sonrasında ise Perçin'in cep telefonuna kalp emojileri gönderdiği belirtiliyor. DFV'nin toplantısının yapıldığı otelde tacizci müdür yardımcısı daha ileri giderek Perçin'e kaldığı oda numarasını mesajla göndererek odasına davet etmiş. Perçin'e dava sürecinde diğer eyaletlerin itfaiye birliğinden destek geldi.

BAŞARILI BİR KARİYER

Berlin'de doğan Müjgan Perçin, Berlin Hür Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Avukat olan Perçin, Federal Meclis'te hukuk danışmanı olarak görev yaptı. Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclisi'nde NSU terör çetesinin faaliyetlerini araştıran Meclis Araştırma Komisyonu'nda hukuk danışmanlığı yaptı. Saksonya Anhalt Eyalet Meclisi'nde uzman hukukçu olarak görevde bulundu.

Alman itfaiyesinin Türk kadın başkanı: Ayrımcılığa ve tacize uğradım

Perçin'i göreve getiren dönemin DFV Başkanı Hartmut Ziebs (solda) baskılara boyun eğerek 2019 yılında istifa etmek zorunda kaldı.
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