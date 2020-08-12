Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
|12 Ağustos 2020 09:25
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Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Torul ilçesinin Budak köyü Dikmeler Mahallesi'nde bazı vatandaşların Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, filyasyon çalışmaları neticesinde, kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu köyde dün saat 18.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.
Öte yandan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Çardakçatı köyünde karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
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