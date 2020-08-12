İçişleri Bakanlığı'ndan, 'vale ve değnekçi' düzenlemesi
Bakanlık, yetkisiz park yaptırarak vatandaşlardan zorla ücret talep edenlerin engellenmesi ile vale hizmetlerinde standart sağlanması amacıyla yönetmelik taslağı hazırlıyor.
|12 Ağustos 2020 09:32
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Buna göre vale hizmeti verecek işletmeler bunu ruhsatına işletmek zorunda olacak.
Ücretsiz otopark alanları içerisinde, karayollarında ve halkın kullanımına açık alanlarda, vale hizmetine özel yerler oluşturulamayacak.
MÜŞTERİ, VALE HİZMETİ ALMAYA ZORLANAMAYACAK
İşletmeler, vale hizmeti alan müşterileri, sahip olduğu haklar konusunda uyaracak.
Vale hizmet bedeli müşterinin görebileceği şekilde belirtilecek.
Fotoğraflı vale kimlik kartı düzenlenecek valeler, ayırt edici kıyafet giyecek, araçlar için ayrıntılı teslim fişi düzenlemek zorunlu olacak.
Vale görevlisi, kendi ya da işvereni dışında başka kişiler hesabına bu hizmeti veremeyecek.
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