Düşüşle güne başlayan dolar, yeniden yükseliş trendinde
|12 Ağustos 2020 10:34
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 10:30 itibarıyla şöyle:
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,2990'dan işlem görüyor.
Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 değer kaybıyla 7,2278'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 1 üzerinde 7,2990'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,9 artışla 8,5650'den, sterlin/TL de yüzde 1 değer kazancıyla 9,5230'dan satılıyor.
Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselişle 93,8 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1730 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden gerilim, ABD'de görüşülmekte olan teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarının artmaya devam etmesinin risk algısını olumsuz etkilediğini kaydetti.
Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretim verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
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