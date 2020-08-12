Bilim Kurulu Üyesi: Yıl sonunda virüsten kurtuluyoruz!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, Türkiye'de özellikle iki aşı adayının hayvan testlerini bitirdiğini ve klinik faza geçeceğini ifade etti.

Yamanel "Hem ülkemizde hem de dünyadaki bu aşı çalışmalarının sona ulaşmasıyla pandeminin sona ermesi söz konusu olacak. Bu sebeple aşı çalışmalarının bu yıl sonuna kadar biteceği ve insanlığın Covid-19 pandemisinden kurtulacağı öngörülüyor" dedi.

"Klinik çalışma basamağında aşının güvenilirliği ve etkinliği gönüllüler üzerinde test edilecek" diyen Prof. Dr. Yamanel, bütün dünyada aşının yanı sıra etkin bir ilaç arayışının da devam ettiğini ifade etti.

Yamanel "Virüsün yapısı da düşünülerek birçok ilaç denenmekte ve bu ilaçlarla ilgili klinik çalışmalar sürdürülmektedir. Ülkemizde de pandeminin en başından beri kullanılan antiviral ilaç olan favipiravir etken maddesini içeren ilaç, ülkemizde üretilmeye başlanmıştır. Bu çok önemli bir gelişme olup Türkiye'de pandeminin kontrolü açışından büyük bir gelişmedir" dedi.

TÜBİTAK BAŞKANI: 2021'İN BAŞINDA AŞI HAZIR OLACAK

Koronavirüs aşısı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 2021 yılının ilk aylarında aşının hazır olacağı müjdesini verdi.

Aşı için gece gündüz araştırmaların sürdüğünü ifade eden Mandal "İki aşıda önemli aşamaya gelindi.

Bunlardan birisi klinik aşamaya başlamak için başvurusunu yaptı.

Eylül-ekim gibi insanlar üzerinde deneme tamamlanır. 2021'in ilk aylarında bunun kullanılmaya başlanması için çalışıyoruz. Halkımız bize güvensin" şeklinde konuştu.

Neşra Durmaz