1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Dönmez: Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz'de devam eden hidrokarbon arama çalışmaları kapsamında 2 boyutlu sismik araştırma için denize sismik kablo indirildiğini bildirdi.
 12 Ağustos 2020 09:55
Yazdır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz'de devam eden hidrokarbon arama çalışmaları kapsamında 2 boyutlu sismik araştırma için denize sismik kablo indirildiğini bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Adım adım Akdeniz. Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos'a kadar toplam 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer (sismik kablo) Akdeniz'e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dışişlerinden Türk azınlığa ait okulları kapatan Yunanistan'a tepki
12 Ağustos 2020 10:23		 Alman itfaiyesinin Türk kadın başkanı: Ayrımcılığa ve tacize uğradım
12 Ağustos 2020 09:23
Türk Loydu bilgi ihraç ediyor
12 Ağustos 2020 08:28		 Muharrem İnce, eteğindeki taşları dökecek
12 Ağustos 2020 08:01
Akdeniz'de çatışma dahil her şeye hazırız
12 Ağustos 2020 07:20		 Iğdır'da yaşanan depremle ilgili Valilik açıklama yaptı
12 Ağustos 2020 05:22
12 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
12 Ağustos 2020 00:01		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül paylaşımı
11 Ağustos 2020 22:47
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan GYS açıklaması
11 Ağustos 2020 22:39		 Vali balkonda oturan kadınları uyardı: 'Aman dikkat edin'
11 Ağustos 2020 21:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:00 - MEB, bu kez il/ilçe emri uygulaması yapıp yapmayacağını açıklamalıdır10:48 - Bakan Soylu: 1448 personelimizle Yıldırım-5 Operasyonu başlatıldı10:34 - Düşüşle güne başlayan dolar, yeniden yükseliş trendinde10:34 - Tarımsal araştırma enstitülerinin bahtsızlığı son bulacak mı?10:27 - Apple armut logosuna savaş açtı: 5 çalışanlı şirkete logo davası10:23 - Dışişlerinden Türk azınlığa ait okulları kapatan Yunanistan'a tepki
10:21 - Borsa, güne yükselişle başladı10:20 - Üsküdar'da ağaç bisikletli çocuğun üstüne devrildi10:18 - İkinci el araç fiyatları 5 günde bir artıyor10:16 - FETÖ'cüler sabit hattan arayacakları askerler için onlarca şifreli kod kullanmış10:13 - 13. kattan düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içti10:11 - İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,78 arttı
10:07 - Antalya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 genci polis kurtardı10:05 - Raporunun fenne aykırı olduğu iddia edilen memur hangi hakem hastaneye sevk edilmeli?10:01 - Bilim Kurulu Üyesi: Yıl sonunda virüsten kurtuluyoruz!10:00 - DGS İlahiyat kontenjanı yüzde 50 düşürüldü09:58 - Adana'da FETÖ operasyonunda 17 zanlıdan 3'ü tutuklandı
09:55 - Bakan Dönmez: Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Gram altındaki sert düşüşün nedeni, aşı değil'
Öğretmenlerin iller arası nakil sonucu açıklandı
Bilim Kurulu Üyesi: Yıl sonunda virüsten kurtuluyoruz!
Ünlü oyuncu Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
2020/1 KPSS tercih sonuçları yine 1 günde açıklanamadı
PKK elebaşlarına SİHA operasyonu
13. kattan düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içti
Köftecinin ihbarı şebekeyi çökertti
Piyasanın ateşini düşüren hamleler
Rehberlik ve Kariyer Planlanma Dersi Öğretim Programı uygulamadan kaldırıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rusya'dan bir günde 80 uçak yolcu gelmesi 2
okulların 21 eylül 2020'de açılma ihtimali 1
imitasyon 1
palmeiras 1
kadına şiddet 2
masterchef 1
oruç reis gemisi için navtex ilan edilmesi 2
önce abd'nin ihtiyacı,sonra diğer ülkeler 2
hatay vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesi 1
danilo zanna 2
SON İLANLAR
Kıyı Emniyet Müdürlüğü 32 İşçi Alacak
Hınıs Öğretmenevi Geçici İşçi Alacak
Gemlik Daniş Ekim Öğretmenevi İşçi Alacak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 173 sağlık personeli alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 9 bilişim personeli alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Besot 8 İşçi Alacak
Manisa Besot 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam