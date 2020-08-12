DGS İlahiyat kontenjanı yüzde 50 düşürüldü
|12 Ağustos 2020 10:00
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Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Programları Önlisans mezunlarının öğrenimlerini Lisans'a tamamlamaları için yapılan Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos Pazar günü yapıldı.
DGS sonuçları da 9 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.
İLAHİYAT KONTENJANLARI YÜZDE 50 DÜŞÜRÜLDÜ
Merkezi Yerleştirme ile Dikey Geçiş yapılacak Yüksek Öğretim Lisans Programlarının İlahiyat kontenjanları geçtiğimiz Haziran ayında 8 bin 150 olarak açıklanmıştı
Ancak ÖSYM sitesinde yer alan 2020 DGS klavuzunda İlahiyat Önlisans Kontenjanları yüzde 50 oranında düşürülerek 4 bin 850 olarak açıklandı.
DGS'ye giren önlisans ilahiyat mezunları kontenjanların düşürülmesinden dolayı mağdur olduklarını dile getiriyor. Kontenjanların yeniden gözden geçirilmesinde fayda bulunmakta.
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