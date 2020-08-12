1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,78 arttı

İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,78 arttı
 12 Ağustos 2020 10:11
Yazdır
İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,78 arttı

2020 yılı Haziran ayında inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,78, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,47 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Haziran İnşaat Maliyet Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,78, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,47 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,34 artarken işçilik endeksi yüzde 0,33 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 4,19, işçilik endeksi yüzde 14,73 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi aylık yüzde 0,45 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,04 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,76 artarken işçilik endeksi yüzde 0,16 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 4,84, işçilik endeksi yüzde 14,93 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 1,92 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,92, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,56 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,31 artarken işçilik endeksi yüzde 0,98 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 2,12, işçilik endeksi yüzde 14,02 arttı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dardanel fabrikasındaki karantina sona erdi
10 Ağustos 2020 17:08		 4 bin projeye teşvik belgesi
09 Ağustos 2020 06:45
Sinemalar 'mesafeli' açıldı
07 Ağustos 2020 21:06		 AYD Başkanı: Birinci perde reklamdı, film yeni başlıyor
07 Ağustos 2020 10:36
Otobüsçüler bayramda, geçen yıllara göre yüzde 60 daha az yolcu taşıdı
06 Ağustos 2020 11:22		 Yerli üreticiyi koruma ithalatı azaltma hamlesi
06 Ağustos 2020 09:27
Plajda kavga var
06 Ağustos 2020 08:20		 Elektrikli otomobillere 100 yeni şarj istasyonu
05 Ağustos 2020 11:10
Yerli Kovid-19 testi 21 ülkeye ihraç oldu
05 Ağustos 2020 08:40		 Firma konkordato ilan etti, hala satış yapıyor
04 Ağustos 2020 13:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:00 - MEB, bu kez il/ilçe emri uygulaması yapıp yapmayacağını açıklamalıdır10:48 - Bakan Soylu: 1448 personelimizle Yıldırım-5 Operasyonu başlatıldı10:34 - Düşüşle güne başlayan dolar, yeniden yükseliş trendinde10:34 - Tarımsal araştırma enstitülerinin bahtsızlığı son bulacak mı?10:27 - Apple armut logosuna savaş açtı: 5 çalışanlı şirkete logo davası10:23 - Dışişlerinden Türk azınlığa ait okulları kapatan Yunanistan'a tepki
10:21 - Borsa, güne yükselişle başladı10:20 - Üsküdar'da ağaç bisikletli çocuğun üstüne devrildi10:18 - İkinci el araç fiyatları 5 günde bir artıyor10:16 - FETÖ'cüler sabit hattan arayacakları askerler için onlarca şifreli kod kullanmış10:13 - 13. kattan düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içti10:11 - İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,78 arttı
10:07 - Antalya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 genci polis kurtardı10:05 - Raporunun fenne aykırı olduğu iddia edilen memur hangi hakem hastaneye sevk edilmeli?10:01 - Bilim Kurulu Üyesi: Yıl sonunda virüsten kurtuluyoruz!10:00 - DGS İlahiyat kontenjanı yüzde 50 düşürüldü09:58 - Adana'da FETÖ operasyonunda 17 zanlıdan 3'ü tutuklandı
09:55 - Bakan Dönmez: Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Gram altındaki sert düşüşün nedeni, aşı değil'
Öğretmenlerin iller arası nakil sonucu açıklandı
Bilim Kurulu Üyesi: Yıl sonunda virüsten kurtuluyoruz!
Ünlü oyuncu Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
2020/1 KPSS tercih sonuçları yine 1 günde açıklanamadı
PKK elebaşlarına SİHA operasyonu
13. kattan düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içti
Köftecinin ihbarı şebekeyi çökertti
Piyasanın ateşini düşüren hamleler
Rehberlik ve Kariyer Planlanma Dersi Öğretim Programı uygulamadan kaldırıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rusya'nın coronavirüs aşısını onaylaması 1
corona virüs vaka sayısı 2
bayram bektaş 1
81 ilde corona virüs denetlemesi 1
oruç reis gemisi için navtex ilan edilmesi 2
sürekli vatandaştan tasarruf yapması istenmesi 2
ons altın 2
coronalı olduğunu söylemeyen düğün sahibi 3
eren bülbül 1
eşini kadroya almaya çalışan bölüm başkanına soruşturma 1
SON İLANLAR
Kıyı Emniyet Müdürlüğü 32 İşçi Alacak
Hınıs Öğretmenevi Geçici İşçi Alacak
Gemlik Daniş Ekim Öğretmenevi İşçi Alacak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 173 sağlık personeli alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 9 bilişim personeli alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Besot 8 İşçi Alacak
Manisa Besot 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam