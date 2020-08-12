Üsküdar'da ağaç bisikletli çocuğun üstüne devrildi
|12 Ağustos 2020 10:20
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Çocuğun ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, geçtiğimiz pazar günü Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi.
Bisikletiyle sokakta ilerleyen 14 yaşındaki Uğur Işık, rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın altından kaldı.
Olayı gören çevredekiler çocuğun yardımına koştu. Ağacın altından çıkan çocuğun vücudunda küçük sıyrıklar oluştu. Olayda sokakta bulunan bir araçta da hasar meydana geldi.
"MUCİZE KURTULUŞ DİYEBİLİRİZ"
Baba Kadir Işık, "Uğur bisiklete binerken üzerine ağaç düştü. Vatandaşlar hemen yardıma koşmuş. Vücudunda çizikler var sadece. Allahtan ağacın gövdesi gelmemiş" diye konuştu. Mahalle sakinlerinden Tarık Bilge, "Hafif bir rüzgar vardı. Büyük çam ağacı çocuğun üzerine devrildi. Komşular hemen yardıma koştu. Ezilmeler oldu. Ama durumu iyi . Mucize kurtuluş diyebiliriz" diye konuştu.
şans eseri küçük sıyrıklarla olayı atlatan Uğur Işık konuşmak istemediğini söyleyerek sokaktan ayrıldı.
AĞACIN DEVRİLME ANI KAMERADA
Olay sokaktaki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, sokakta bisikletle ilerlediği sırada çocuğun üzerine çam ağacı devriliyor. Çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşuyor. Küçük çocuk vatandaşlar ve kendi imkanlarıyla ağacın dalları altından çıkıyor.
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