Erbakan Hoca'nın kardeşi Kemalettin Erbakan vefat etti
Milli Görüş hareketi lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın kardeşi Kemalettin Erbakan'ın vefat ettiği öğrenildi.
|12 Ağustos 2020 11:09
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Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan vefat etti.
Cenaze merasimine ilişkin detayların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.
Milli Gazete olarak Kemalettin Erbakan'a Allah'tan (cc) rahmet niyaz ediyor, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
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