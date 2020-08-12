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Tüketici sorunları arabulucuyla 28 günde çözümlenecek

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar: Dava süreci 500-700 gün sürerken, arabulucuda en fazla 3 hafta artı 1 haftada, yani 28 gün içerisinde sorun tüketici için çözülmüş olacak
 12 Ağustos 2020 11:17
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Tüketici sorunları arabulucuyla 28 günde çözümlenecek

- Yeni yargı paketiyle yürürlüğe giren ve 10 bin 390 lira üzerindeki tüketici uyuşmazlıklarında arabulucuya başvurmayı zorunlu hale getiren düzenlemeyle, bu kapsamdaki müracaatlar en fazla 28 günde sonuçlandırılacak. Tüketiciler arabulucuya ücretsiz başvururken, sürecin sonunda anlaşma olsa da olmasa da tüketici herhangi bir ücret ödemeyecek.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, düzenlemeyle getirilen yeniliklere ilişkin detayları AA muhabirine anlattı.

Öztatar, yargı reformu paketleri kapsamında 28 Temmuz 2020 itibarıyla 10 bin 390 lira üzerindeki tüketici uyuşmazlıklarında dava açmadan önce arabulucuya başvurmanın dava şartı haline getirildiğini anımsattı.

Tüketicilerin herhangi bir arabulucuya, arabuluculuk merkezine, adli arabuluculuk bürosuna başvurabileceğini belirten Öztatar, UYAP üzerinden, avukat portal veya vatandaş portal üzerinden de başvuruların ücretsiz yapılabileceğini anlattı. Öztatar, "Arabulucuya başvuruda tüketicinin cebinden kesinlikle herhangi bir ücret çıkmayacak. Harç, yargılama masrafları, herhangi bir masraf adı altında ücret talep edilmeyecek." dedi.

- Taraflar bir araya gelecek

Tüketicilerin, başvurduğunda en az 5 yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunu uzman bir arabulucuyla muhatap olacağını dile getiren Öztatar, arabulucunun ilk oturumda tarafları bir araya getireceğini, bu sayede tüketicinin sorununu ilk ağızdan üretici ya da satıcıya ifade edebileceğini vurguladı.

Öztatar, arabuluculuk uygulamasıyla tüketici sorunlarının hızlı şekilde çözüme kavuşturulmasının önünün açıldığını ifade ederek, "Bugün dava süreci 500-700 gün sürerken, arabulucuda en fazla 3 hafta artı 1 hafta, yani 28 gün içerisinde, sorun çok kısa zamanda tüketici için çözülmüş olacak." diye konuştu.

Tüketicinin arabuluculuk süreci sonunda da herhangi bir ücret ödemeyeceğini belirten Öztatar, "Anlaşma durumunda tüketiciye düşen ücreti Adalet Bakanlığı karşılayacak, anlaşamama durumunda yine tüketiciden herhangi bir ücret çıkmayacak, ücret yine Adalet Bakanlığı tarafından karşılanacak. Yani, uyuşmazlık miktarı 100 bin lira da olsa 200 bin lira da olsa tüketiciden herhangi bir masraf alınmadığı gibi tüketici anlaşsa da anlaşamasa da yine herhangi bir ücret ödemeyecek." ifadelerini kullandı.

Arabuluculukta anlaşamama durumunda tüketici için dava açma hakkının saklı olduğunu da dile getiren Öztatar, tüketicinin 28 günlük süreç bittikten sonra dava açabileceğini bildirdi.

Öztatar, ayrıca arabulucu kararının mahkeme kararı niteliği taşıdığına işaret ederek, "İcra edilebilirlik şerhi alınmak suretiyle ilam niteliğindeki belge, mahkeme hükmü yerine geçecek ve hızlıca icraya vermek suretiyle tüketici alacağına kavuşmuş olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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