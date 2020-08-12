FETÖ'nün okullarında öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası

RAPORUNUN FENNE AYKIRI OLDUĞU İDDİA EDİLEN MEMUR HANGİ HAKEM HASTANEYE SEVK EDİLMELİ? Hakem hastane belirlenirken memurun bulunduğu yere en yakın hastane olması, ilk raporu veren sağlık hizmeti sunucusu ile aynı veya daha üst role sahip olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.