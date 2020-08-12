Bahçeli'den Davutoğlu ve Babacan'a tepki
|12 Ağustos 2020 11:47
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Türkiye'yle Almanya'da müzakere masasına
oturan Yunanistan'ın, Mısır'la geçersiz ve yok hükmünde bir anlaşma imzalaması
ahlaksız bir tertiptir. Türkiye'nin şakası yoktur. Türkiye'yi Akdeniz'den çıkarmaya
ve Anadou'ya sıkıştrmaya hiçbir ülkenin gücü yetmeyecektir'' dedi. Ahmet Davutoğlu
ve Ali Babacan'ın açıklamalarına tepki gösteren Bahçeli, ekonomiye güven mesajı
verdi ve ''Döviz kuru yükselişine sevinen zalimin oyuncağıdır'' ifadelerini
kullandı.
Bahçeli'nin açıklamasından önemli satırbaşları şöyle:
Erken seçim tartışmaları mahsurludur, sinsi ve sivri bir amaca matuftur. Milletvekili genel seçimi 2023 yılının haziran ayında yapılacaktır.
Döviz kuru yükselişine sevinen zalimin oyuncağıdır.
Lübnan'daki her sorun Suriye'yi, Irak'ı, İran'ı Irak'ı, Ürdün'ü, İsrail'i, Kıbrıs'ı, Türkiye'yi ve hatta dünyayı etkileme kapasitesine sahiptir.
Küresel ve bölgesel tansiyondaki artış kaygı verici seviyededir.
AHMET DAVUTOĞLU'NA TEPKİ
Marksist literatürü ortaokulda öğrenmiş Serok Ahmet'in Diyarbakır'da PKK üslubuyla konuşması, sözde Kürt sorununu yeniden diline dolayıp ana dilde eğitimden bahsetmedi emperyalist tutsaklığın ulaştığı hazin düzeyi göstermesi bakımından skandal bir öneridir.
ALİ BABACAN'A TEPKİ
Ali Babacan'ın ekonomide felaket tellallığı yapması küresel tefecilerin, IMF'ci bir kafanın, teslimiyetçi bir zihniyetin sipariş eleştirileridir.
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