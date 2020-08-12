Bahçeli'den Davutoğlu ve Babacan'a tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Türkiye'yle Almanya'da müzakere masasına oturan Yunanistan'ın, Mısır'la geçersiz ve yok hükmünde bir anlaşma imzalaması ahlaksız bir tertiptir. Türkiye'nin şakası yoktur. Türkiye'yi Akdeniz'den çıkarmaya ve Anadou'ya sıkıştrmaya hiçbir ülkenin gücü yetmeyecektir'' dedi. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın açıklamalarına tepki gösteren Bahçeli, ekonomiye güven mesajı verdi ve ''Döviz kuru yükselişine sevinen zalimin oyuncağıdır'' ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamasından önemli satırbaşları şöyle:

Erken seçim tartışmaları mahsurludur, sinsi ve sivri bir amaca matuftur. Milletvekili genel seçimi 2023 yılının haziran ayında yapılacaktır.

Döviz kuru yükselişine sevinen zalimin oyuncağıdır.

Lübnan'daki her sorun Suriye'yi, Irak'ı, İran'ı Irak'ı, Ürdün'ü, İsrail'i, Kıbrıs'ı, Türkiye'yi ve hatta dünyayı etkileme kapasitesine sahiptir.

Küresel ve bölgesel tansiyondaki artış kaygı verici seviyededir.

AHMET DAVUTOĞLU'NA TEPKİ

Marksist literatürü ortaokulda öğrenmiş Serok Ahmet'in Diyarbakır'da PKK üslubuyla konuşması, sözde Kürt sorununu yeniden diline dolayıp ana dilde eğitimden bahsetmedi emperyalist tutsaklığın ulaştığı hazin düzeyi göstermesi bakımından skandal bir öneridir.

ALİ BABACAN'A TEPKİ

Ali Babacan'ın ekonomide felaket tellallığı yapması küresel tefecilerin, IMF'ci bir kafanın, teslimiyetçi bir zihniyetin sipariş eleştirileridir.