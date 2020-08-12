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Antalya'da devrilen kepçenin operatörü hayatını kaybetti
Antalya'nın Elmalı ilçesinde devrilen kepçenin altında kalan operatör yaşamını yitirdi.
|12 Ağustos 2020 11:52
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İlçedeki bir mermer ocağında kepçe operatörü olarak görev yapan Bekir Kütük, henüz belirlenemeyen nedenle devrilen iş makinesinin altında kaldı.
Çağrılan 112 Acil Servis ekibi, Kütük'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kütük'ün cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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