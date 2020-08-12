'Test pozitif çıkınca torunlarımı bir daha göremeyeceğimi sandım'
|12 Ağustos 2020 11:19
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- Denizli'de 20 gün hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşan Ayşe Akkeçeli, test pozitif çıktığında öleceğini ve torunlarını bir daha göremeyeceğini düşündüğünü dile getirdi.
Tavas ilçesi Kozlar Mahallesi'nde çiftçilik yapan 66 yaşındaki Ayşe Akkeçeli'ye, sırt ağrısı ve ateş şikayetiyle gittiği Tavas Devlet Hastanesinde Kovid-19 teşhisi konuldu. Hastanede yaklaşık 20 gün tedavi gören Akkeçeli, test sonucunun negatif çıkmasının ardından taburcu edildi. Evinde karantinaya giren Akkeçeli, 2 aylık süreçte kimseyle görüşmedi.
Akkeçeli, AA muhabirine, temizliğine çok dikkat etmesine ve maske kullanmasına rağmen virüsün nereden bulaştığını anlayamadığını söyledi.
Test pozitif çıktığında kendini çok kötü hissettiğini anlatan Akkeçeli, "Tavas'a bankaya gitmiştim. Sıra beklerken sırtıma ağrı girdiğini hissettim. Nefes alamaz oldum. Ellerimi elledim buz gibiydi, içimi ateş bastı. Hemen çevredekilerden ambulans çağırmalarını istedim. 'Nezle oldum' diye düşünmüştüm. İlk başlarda sırtımın ağrısından uyuyamıyordum. Testin pozitif çıktığını söylediklerinde torunlarımı bir daha göremeyeceğimi sandım. Ölümü adeta ensemde hissettim desem yalan söylememiş olurum. Çok korktum." dedi.
Hastanenin otel konforunda olduğunu anlatan Akkeçeli, "Doktorlardan ve çalışanlardan Allah bin kere razı olsun. Sanki onların annesiymişim gibi benimle ilgilendiler. İlk başlarda hastane odasından hiç çıkamayacakmışım gibi oluyordu. Çok şükür bu illeti yendik ve beni taburcu ettiler." değerlendirmesinde bulundu.
Tedavinin ardından mahallede kendisine karşı bir tedirginlik duyulduğunu da aktaran Akkeçeli, şöyle devam etti:
"Köye geldiğimde etraftaki konu komşu evimin olduğu sokaktan bile geçmekten korktu ama ben aldırış etmedim. Başlarına gelmediği için beni anlayamazlardı. Bu korona serseri kurşun gibi dolanıyor ama insanlar nedense 'bana uğramaz' diye aldırış etmiyor. Hastane odasında tek başına kalsalar, nefes alamayıp ölümle burun buruna yaşasalar işin ciddiyetini anlayacaklar."
Mahallelerinde yalnızca kendisinde Kovid-19 görüldüğüne değinen Akkeçeli, "Bu işin şakası yok. Dikkat edilmezse sonu ölüm. Ölmek çok basitmiş. İnsanlar neden bunu anlamak istemiyor anlamış değilim." diye konuştu.
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