Bakan Selçuk'dan Ağrı'da istismar mağduru kız çocuğu hakkında açıklama
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Ağrı'da istismara maruz kalan 13 yaşındaki kız çocuğu ve ailesi için ilk günden itibaren rehabilitasyon çalışmalarını başlatan uzmanlarımız, çocuğumuz ve ailesini yakından takip ediyor. Bakanlığımız failin en ağır cezayı alması için gerekli hukuki takibi sürdürüyor. Bütün sosyal hizmet modellerimiz ve hukuki destek ile çocuğumuzun yanında olmaya devam edeceğiz."
|12 Ağustos 2020 12:27
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- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Ağrı'da istismara maruz kalan 13 yaşındaki kız çocuğu ve ailesi için ilk günden itibaren rehabilitasyon çalışmalarını başlatan uzmanlarımız, çocuğumuz ve ailesini yakından takip ediyor. Bakanlığımız failin en ağır cezayı alması için gerekli hukuki takibi sürdürüyor. Bütün sosyal hizmet modellerimiz ve hukuki destek ile çocuğumuzun yanında olmaya devam edeceğiz."
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