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Tokat'ta KKKA hastalığı teşhisiyle 3 kişi tedavi görüyor

Tokat'ta 3 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle hastanede tedavi ediliyor.
 12 Ağustos 2020 12:57
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Tokat'ta KKKA hastalığı teşhisiyle 3 kişi tedavi görüyor

Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine nisan sonundan itibaren KKKA hastalığı şüphesiyle 100 kişi başvurdu.

Bunlardan bazıları ayakta tedavi edilip evine gönderilirken, bazıları da yatarak tedavi gördü.

Daha önce 2 kişinin KKKA hastalığından hayatını kaybettiği öğrenilirken, 3 kişinin tedavisi sürüyor.
Anadolu Ajansı
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