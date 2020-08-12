Koronavirüs nedeniyle araç muayene sürelerine uzatma
|12 Ağustos 2020 13:08
|Yazdır
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında araç muayene süresinin 30 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, normalleşme süreci sonrasında araçlarını muayeneye götüren vatandaşların, muayene istasyonlarında yoğunluk oluşturmalarının önüne geçilmesi ve virüsün vatandaşlara olası etkisinin en aza indirilmesi amacıyla muayene süresinin uzatılması kararı alındı.
Bu kapsamda, muayene süresi 3 Nisan-3 Temmuz tarihlerinde sona eren ve 17 Ağustos'a kadar muayenesi yaptırılamayan araçlar için söz konusu süre 30 Eylül'e kadar uzatıldı.
Karar gereğince vatandaşların hakları korunacak ve araç muayene sürelerini uzatanlardan yüzde 5'lik gecikme ücreti alınmayacak.
Ayrıca, bu dönemde 420 bin aracın muayene edilmesi bekleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|3 ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı
12 Ağustos 2020 12:59
|Tüketici sorunları arabulucuyla 28 günde çözümlenecek
12 Ağustos 2020 11:17
|İçişleri Bakanlığı'ndan, 'vale ve değnekçi' düzenlemesi
12 Ağustos 2020 09:32
|Öğretmenlerin iller arası nakil sonucu açıklandı
12 Ağustos 2020 07:43
|Bu ilde düğün, nikah, nişan organizasyonları yasaklandı
11 Ağustos 2020 23:59
|Bitlis'te 36 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
11 Ağustos 2020 21:04
|Tunceli'de 'İl Salgın Denetim Merkezi' oluşturulacak
11 Ağustos 2020 21:00
|7 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
11 Ağustos 2020 20:45
|Bursa Şehir Hastanesi 1,5 milyon kişiye hizmeti sundu
11 Ağustos 2020 19:41
|Gençlik ve Spor Bakanlığı nakilleri açıkladı ama sonuçlar şahsen öğrenilebilecek
11 Ağustos 2020 15:39