İkinci el otoda 'ikinci dalgası' uyarısı: Fiyatlar daha da artar
|12 Ağustos 2020 13:12
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İHA'ya konuşan Güveloğlu, ikinci el otomobillerin yüzde 20'sinin kredili, yüzde 80'inin ise nakit satıldığını, kredi faizlerinin artmasının pazarı çok etkilemeyeceğini ifade etti.
Güveloğlu, galericilerin dahi elindeki aracı şimdi satmak istemediğini belirterek "Sattığı zaman çünkü yerine alamıyor. 10 gün bir otomobil elinde durduktan sonra tekrardan fiyat yükseltiyor. Her beş-10 günde arabaların fiyatları değişiyor" ifadelerini kullandı.
Oda başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu fiyatların böyle olması normal değil ama üretim yok. Yeni araba gelmediğinden dolayı ikinci ele talep çok ciddi. Bu pandemi sürecinde de insanlar toplu taşıma araçlarını kullanmak istemiyor ve satışlar şu anda çok iyi. Olası bir ikinci dalganın gelmesi bu araç fiyatlarını yükseltecektir. Çünkü üretim olmayacak, olmadığı içinde ister istemez yükselmeye devam edecektir. Bunun önüne kimse geçemez. Çünkü araba artık bir ekmek ve su gibi ihtiyaç. Her eve lazım.
Otomobil piyasası artık düşmez. Her şey dönüyor, dolaşıyor üretime çıkıyor. Üretim yok. Üretim olması lazım. Şu anda bir vatandaşımız hangi sıfır arabayı almak istese üç-beş ay sıra beklemesi gerekiyor ve o süre içerisinde de alıp alamayacağı meçhul. Çünkü ikinci dalga olursa üretim tekrardan duracak ve yine insanlar ikinci ele yönelecek."
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