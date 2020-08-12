Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Pazarcılar birbirine girdi, bekçiler ayırdı
Adıyaman'da, semt pazarı içerisinde pazarcılar arasında çıkan kavgaya Mahalle ve Çarşı Bekçileri müdahale etti
|12 Ağustos 2020 13:26
|Yazdır
Adıyaman'da, semt pazarı içerisinde pazarcılar arasında çıkan kavgaya Mahalle ve Çarşı Bekçileri müdahale etti.
Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesinde kurulu olan semt pazarında iki pazarcı arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken ihbar üzerine polis ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine yakın olan mahalle ve çarşı bekçileri kavga eden pazarcıları ayırarak etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralının olmaması sonrası olay yerinden ayrıldı. Kavga eden şahıslar, olay yerine gelen polis ekipleri ve diğer pazarcı esnaflarının araya girmesiyle barıştırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Fenerbahçeli Mert Hakan'dan GS'li yöneticiye suç duyurusu
12 Ağustos 2020 13:49
|HDP'li 5 yöneticiye cinsel taciz soruşturmasında, mağdur kadından 'baskı' iddiası
12 Ağustos 2020 13:43
|Vali yardımcısının cinnet geçirdiği ev mühürlendi
12 Ağustos 2020 12:19
|Terörist Cemil Bayık'ın durumu Soylu'ya soruldu
12 Ağustos 2020 11:57
|Antalya'da devrilen kepçenin operatörü hayatını kaybetti
12 Ağustos 2020 11:52
|13. kattan düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içti
12 Ağustos 2020 10:13
|Antalya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 genci polis kurtardı
12 Ağustos 2020 10:07
|Traktörün altında kalan çift hayatını kaybetti
12 Ağustos 2020 09:21
|Sosyal medya platformu Twitter, yanıtlama sistemini değiştirdi
12 Ağustos 2020 09:09
|Köftecinin ihbarı şebekeyi çökertti
12 Ağustos 2020 08:40