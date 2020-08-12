1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sahte koronavirüs belgesine soruşturma açıldı

Koronavirüs Tedbirleri kapsamında alınan ve alınacak önlemler ile ilgili dolaşıma sokulan sahte belge deşifre oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanıldığı ileri sürülen belge ile kamuoyunu yanıltmaya çalışan kişiler için soruşturma başlatıldı
 12 Ağustos 2020 14:04
Yazdır
Sahte koronavirüs belgesine soruşturma açıldı

İçişleri Bakanlığı Corona virüsü tesbirleri kapsamında sosyal medya, haber, basın yayın organları üzerinden kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişim, sahte belge ve paylaşımlara karşı halkı uyardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakanlık sahte evrak ve düzenleyenler hakkında soruşturma başlattı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada;

"Biz, yalanlamaktan yorulduk, Birileri, ısrarla, birkaç günde bir YALAN BELGE üretmekten yorulmadı. Koronavirüs Tedbirleri kapsamında alınan ve alınacak önlemler için, RESMİ KAYNAKLAR harici SÖYLENTİLER ve SAHTE BELGELERE İTİBAR ETMEYİNİZ Lütfen" denildi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Katil zanlısı vali yardımcısı adliyeye sevk edildi
12 Ağustos 2020 15:26		 CHP'li Başkan Fatih Gürbüz'ün yargılaması başladı
12 Ağustos 2020 15:19
Letgo'da 'Bebek yüzlü' dolandırıcı
12 Ağustos 2020 14:58		 Hatay'daki kanlı cinayetin detayları ortaya çıktı
12 Ağustos 2020 14:35
İstanbul Bilişim'in büyük dolandırıcılığı devam ediyor
12 Ağustos 2020 14:29		 Fenerbahçeli Mert Hakan'dan GS'li yöneticiye suç duyurusu
12 Ağustos 2020 13:49
HDP'li 5 yöneticiye cinsel taciz soruşturmasında, mağdur kadından 'baskı' iddiası
12 Ağustos 2020 13:43		 Pazarcılar birbirine girdi, bekçiler ayırdı
12 Ağustos 2020 13:26
Vali yardımcısının cinnet geçirdiği ev mühürlendi
12 Ağustos 2020 12:19		 Terörist Cemil Bayık'ın durumu Soylu'ya soruldu
12 Ağustos 2020 11:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:26 - Katil zanlısı vali yardımcısı adliyeye sevk edildi15:25 - MEB'den sözleşmeli öğretmenlerin özür durumu atamalarına başvurmalarıyla ilgili açıklama15:19 - CHP'li Başkan Fatih Gürbüz'ün yargılaması başladı15:15 - FETÖ sanığı eski savcıya 6 yıl 3 ay hapis cezası15:12 - Rize'de virüs kurallarına uyan ayakkabı boyacısı ödüllendirildi15:05 - Edirne'de FETÖ şüphelisi eski akademisyen tutuklandı
14:58 - Letgo'da 'Bebek yüzlü' dolandırıcı14:54 - Antalya'ya iki günde yaklaşık 40 bin Rus turist geldi14:52 - 'Ankaralıların can ve mal güvenliğini emniyet altına alalım istiyoruz'14:43 - KARDEMİR'in yeni genel müdürü Necdet Utkanlar oldu14:41 - Altın fiyatları için yeni tahmin!14:37 - TSE 'Okulum Temiz' belgelerini vermeye başladı
14:35 - Hatay'daki kanlı cinayetin detayları ortaya çıktı14:29 - İstanbul Bilişim'in büyük dolandırıcılığı devam ediyor14:24 - Öncelikli alan kapsamında atanan araştırma görevlileri yerleştirme sonuçları14:20 - LGS yerleştirme sisteminde yeni dönem14:15 - 150 yıllık tarihi çeşmede define aradılar
14:10 - Devlet memuru, amirin 'yerine' imza atabilir mi?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Gram altındaki sert düşüşün nedeni, aşı değil'
Bilim Kurulu Üyesi: Yıl sonunda virüsten kurtuluyoruz!
13. kattan düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içti
Öğretmenlerin iller arası nakil sonucu açıklandı
2020/1 KPSS tercih sonuçları yine 1 günde açıklanamadı
Ünlü oyuncu Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
İkinci el otoda 'ikinci dalgası' uyarısı: Fiyatlar daha da artar
Altın fiyatları için yeni tahmin!
Rusya'dan yeni açıklama: Aşı 2 hafta içinde hazır olacak
PKK elebaşlarına SİHA operasyonu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
11.08.2020 istanbul'da yolcu otobüsünde yangın 1
rusya'dan bir günde 80 uçak yolcu gelmesi 2
ons altın 1
okulların 21 eylül 2020'de açılma ihtimali 1
aamir khan'ın niğde'de film çekmesi 1
hatay vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesi 1
11.08.2020 fatih tezcan tweeti 1
eşini kadroya almaya çalışan bölüm başkanına soruşturma 2
önce abd'nin ihtiyacı,sonra diğer ülkeler 1
hümeyra 1
SON İLANLAR
Erzurum Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kastamonu Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
TBMM 298 personel alacak
Kıyı Emniyet Müdürlüğü 32 İşçi Alacak
Hınıs Öğretmenevi Geçici İşçi Alacak
Gemlik Daniş Ekim Öğretmenevi İşçi Alacak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 173 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam