Sahte koronavirüs belgesine soruşturma açıldı
|12 Ağustos 2020 14:04
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İçişleri Bakanlığı Corona virüsü tesbirleri kapsamında sosyal medya, haber, basın yayın organları üzerinden kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişim, sahte belge ve paylaşımlara karşı halkı uyardı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bakanlık sahte evrak ve düzenleyenler hakkında soruşturma başlattı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA!
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada;
"Biz, yalanlamaktan yorulduk, Birileri, ısrarla, birkaç günde bir YALAN BELGE üretmekten yorulmadı. Koronavirüs Tedbirleri kapsamında alınan ve alınacak önlemler için, RESMİ KAYNAKLAR harici SÖYLENTİLER ve SAHTE BELGELERE İTİBAR ETMEYİNİZ Lütfen" denildi.
Biz, yalanlamaktan yorulduk,TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) August 12, 2020
Birileri, ısrarla, birkaç günde bir
YALAN BELGE üretmekten yorulmadı.
Koronavirüs Tedbirleri kapsamında alınan ve alınacak önlemler için,
RESMİ KAYNAKLAR harici
SÖYLENTİLER ve
SAHTE BELGELERE
İTİBAR ETMEYİNİZ
Lütfen pic.twitter.com/sVt1jGDRCd
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