Dünya'nın en meşhur Roma tiyatrosu Aspendos

Türkiye'nin en özel antik kentlerinden biri olan Aspendos'u bu kadar özel kılan şey aslında tiyatrosudur. Zamanında çok da büyük bir şehir olamamış olan Aspendos'un insanları, şehrin yanından geçen nehrin bereketi ile yeşermiş geniş düzlüklerde tarım yapmış ve dünyanın en güzel atlarını yetiştirmişler. Öyle ki Doğu ve Batıdan bütün önemli insanlar atlarını buradan getirtmek istemiş.

Zamanının az nüfuslu lüks şehirlerinden birine dönüşen Aspendos, böyle özel bir hale en çok Roma İmparatorluğu döneminde gelmiş. Yüzyıllar boyunca özenerek korunan ve kralların uğrak yeri olan Aspendos adına bir para dahi basılmış. Her kente verilmeyen bu ayrıcalığın küçük bir kente verilmesi de ne denli üzerine titrenildiğini gözler önüne sermekte. Aspendos aynı zamanda Hristiyanlığı yayan kişilerden en önemlisi olan Aziz Paul'un kutsal yürüyüş rotası olan ve bir ucu Isparta'nın Yalvaç ilçesinde biten St. Paul Yolu'nun da iki ucundan biri olarak önem kazanmakta.

ASPENDOS TİYATROSU

Dünya'nın günümüze kalan en iyi korunmuş tiyatrolarından biri olan Aspendos tiyatrosu her yıl yüzbinlere kapılarını açmakta. Zevkli mimari yapısı, hala ayakta olan sahnesi ve ksenesi ile harika bir bütünlük oluşturmakta. Böylesi övülen bir eserin mimarı ise Zenon'dur. İnşası M.Ö. 161-180 yılları arasında tamamlanmış olup kapasitesi ise yaklaşık 20 bin olarak tasarlanmış. 2200 yıl önce 20 bin kişilik bir tiyatroyu günümüzde yapılmış bir stadyum ile karşılaştırabilirsiniz. Nüfus arasındaki bu kadar büyük bir fark olmasına rağmen kolektif bir kültürün bizde çok az hakim olduğunu anlayabiliyoruz.

Tiyatro'nun giriş ücreti 2019'da 42 liraydı. Müzekart ise 70 lira. Böylesine tarihi bir bölgeye geldiğinizi düşünürsek diğer noktaları da gezmek için müzekart almanızı öneririz. Tiyatro'nun yaz dönemi kapanışı 19.00 ikem kış döneminde 17.30 da olmaktadır. Tiyatroyu hissederek gezmeniz yaklaşık 1 saat sürecektir.

ASPENDOS KENTİ

Aspendos şehir merkezi, tiyatronun sırtını yasladığı tepenin üstündeki düzlükte yer almakta. Tiyatronun yan tarafından geçen yoldan yukarı doğru çıktığınızda karşınıza agora çevresindeki yapılar geliyor. Şehrin en önemli yapısı da şüphesiz ki bazilika. Yapılar epey aşınmış olsa da hala ayakta. Agoranın hemen ardında kemerli büyük kapıları ile yükselen bazilikalar bu dönemde kilise vari bir şekilde kullanılmışlar. İlk yapıldığı zamanlarda ise daha çok kral sarayı ve ya toplanma alanı olarak da kullanıldığı tahmin edilmektedir.

ASPENDOS SU KEMERLERİ

Aspendos tiyatrosundan sonra bir o kadarda su kemerleri ile ünlüdür. Doğu Antalya'yı İç Anadolu'dan ayıran tepelerden toplanan kaynaklar kilometrelerce uzanan su kemerleri ile şehre taşınırmış. İçme suyu olarak toplanan sular adeta bir suru andıran yüksek kemerlerin özel tasarımlarıyla sanat eserine dönüşmüş. Bölgede Likya döneminden beri kurulan su kemerleri örnekleri Aspendos'ta ciddi seviyede aşılmış. Günümüze sadece bazı kısımları kalan su kemerlerine kara yoluyla gelirken tiyatrodan daha önce sola dönmeniz gerekiyor. Size önerimiz kendi gezip geri dönerken buraya uğramanız. Su kemerlerinin olduğu bölgede ise herhangi bir giriş ücreti bulunmamakta.

ASPENDOS ÇEVRESİNDE KONAKLAMA

Doğu Antalya'nın merkezinde bulunan Aspendos çevresinde konaklama için sorun yaşama imkanınız yok. Kıyı boyunca her noktada her keseye uygun oteller mevcut. En yakın beldeler ise Belek ve Gündoğdu.

ASPENDOS'A NASIL GİDİLİR?

Aspendos, Antalya- Alanya yolu üzerinde Serik ilçesinde bulunuyor. Anayol üzerinden 4 km kadar içeri girerek ulaşılabiliyor.

Antalya Havalimanı'na mesafesi ise 38 km.

Aspendos'un çevresindeki önemli noktalara olan uzaklıkları ise şöyle;

Perge 35 km

Manavgat Şelalesi 40 km

Side 33 km

Antalya 50 km

Isparta 150 km

Kaş 240 km

Alanya 95 km

İzmir 500 km

Ankara 525 km

İstanbul 730 km